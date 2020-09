Wir haben dazu in GELB auf dem Chart einen Zielbereich hinterlegt, bis wohin wir diese Gegenbewegung sehen.

Die Welle (iii) in Blau könnte jetzt zu einem Ende kommen. In diesem Fall würden wir dann in Welle (iv) noch einmal die Region von $24 anlaufen, bevor die Reise nach Süden weitergeht. Wir halten hier an unserer Erwartung fest, dass Silber auf Kurse unter der $20 Marke eingestellt ist.

Sollte der GELBER Bereich erreicht werden, würde sich ein Short Trade anbieten. Dazu würden wir dann aber separat noch eine Kurznachricht verschicken.

Auf dem zweiten Chart sehen Sie einen BLAUEN Tradingbereich, diesen werden wir für Long Einstiege nutzen auf langfristiger Basis, sobald wir ein klares Signal haben und der Kurs diesen Bereich erreicht hat.

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Aktien und Forexwerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst.

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de