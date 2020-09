Encavis - Jetzt Rücklauf?

Am Vortag hieß es im Insight: "Die Aktie dürfte sich nach dem Verlaufshoch bei 15,76 Euro am 01. September bereits in einer neuen Abwärtsbewegung befinden. Es sollte nun ein weiterer Rücklauf bis in den Bereich von 14,00 Euro folgen und dann weiter bis zur Unterstützung bei 13,50 Euro."

Der Rücklauf könnte nun bereits gestartet sein, es müssen nun Anschlussverkäufe folgen. Der am heutigen Freitag erneut schwache Gesamtmarkt könnte den Druck auf die Titel weiter erhöhen.