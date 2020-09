Wir sind absolut davon überzeugt, dass der langfristige Vermögensaufbau am besten mit klugen Aktieninvestments gelingt. Das heißt aber vor allem auch, dass man einen langfristigen Blick einnehmen sollte. Zudem bieten Aktien den überragenden Vorteil, dass man an etwas partizipiert, was man sehen kann, was man anfassen, benutzen und auch durch sein Kaufverhalten unterstützen kann. Der Aktienbesitz ist gleichzeitig die Teilhabe am Unternehmen selbst.

Unsere Regeln bei der Auswahl der langfristigen Investments gestalten sich wie folgt:

Das Chartbild (der so genannte Count) ist für uns der wichtigste Indikator Zusätzlich bedienen wir uns sämtlicher technischer Indikatoren Wir investieren nie in einen Titel, dessen Geschäftsmodell wir nicht verstehen Wir investieren nur in Unternehmen, die eine herausragende Marktstellung haben, oder eine solche erreichen oder wieder erreichen werden Wir investieren nur in Unternehmen, deren Produkte und/oder Geschäftsmodell nicht leicht (am besten gar nicht) kopierbar ist Wir achten auf solides Management der Unternehmen mit einer klaren Vision für die Zukunft Wir achten auf die Bilanzstruktur. Hier vor allem auf Wachstum, Umsatzstruktur, Investitionen und Rücklagen

Die meisten Unternehmen sowohl im Dow Jones, als auch im Dax erfüllen exakt diese Kriterien. Zudem bietet vor allem der Dow Jones von Hause aus eine perfekte Streuung von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle nicht zusammenhängen und somit nicht voneinander abhängig sind.

Dow-Jones – Nicht korrelative Branchen (automatische Risikominimierung):

Flugzeugbau (Boeing)

Baumaschinen (Caterpillar)

ÖL (Chevron)

Unterhaltung (Disney)

Banken (Goldman Sachs, JPMorgan Chase, American Express)

Kreditkarten (American Express, Visa)

Handel (Home Depot, Walgreens Boots Alliance, Walmart)

Food (McDonald’s, Coca-Cola)

Software (Microsoft, IBM, Salesforce)

Beratung (IBM)

Chips/Halbleiter (Intel)

(Tele)Kommunikation (Verizon, Cisco)

Pharma (Amgen, Merck, Johnson&Johnson)

Konsumgüter (Nike, Procter&Gamble)

Industrie (3M, Honeywell)

Elektronik (Apple)

Versicherungen (United Health, American Express, Travelers)

Chemie (Dow Inc.)

Der Dax bietet auch von Hause aus eine sehr gute Streuung, wenngleich sie nicht ganz so perfekt ist, wie im Dow-Jones. Dafür aber liegt der Fokus in unserem Heimatland auf der Industrie (einschließlich Chemie und Pharma). Darin sind wir Meister.

Die Unternehmensstruktur im Dax:

Konsumgüter (Beiersdorf, Henkel, Adidas)

Chemie (BASF, Covestro)

Pharma (Merck, Bayer)

Medizin/Medizintechnik (Fresenius, Fresenius Medical Care)

Versicherungen (Allianz, Münchner Rück)

Automobil (Daimler, BMW, Volkswagen, Continental)

Industrie (Linde, Siemens)

Versorger (RWE, E.ON)

Halbleiter/Elektrotechnik (Siemens, Infineon)

Luftfahrt (MTU Aero Engines)

Logistik (Deutsche Post)

Telekommunikation (Deutsche Telekom)

Immobilien (Deutsche Wohnen, Vonovia)

Baustoffe (HeidelbergCement)

Banken (Deutsche Bank)

Onlinedienste (Delivery Hero)

Software (SAP)

Börsen (Deutsche Börse)

Wir sehen in einigen Titeln aus beiden Indexen ein enormes Wachstumspotential auf Sicht der nächsten Jahre. Vor allem im Dax sind einige Titel massiv unterbewertet. Das heißt, wir bekommen sie zu einem Preis, der weit unterhalb dessen eigentlichem Wert liegt.

Stellen Sie sich darauf ein, dass wir noch in diesem Jahr einige Investments in beiden Indexen tätigen. Der Fokus liegt zunächst auf der Schaffung einer breiten Basis, einem soliden Fundament (Buy-and-Hold-Strategie), welches wir in den nächsten Jahren massiv, sowohl mit etwas kurzfristigeren Einstiegen, als auch mit längerfristigen Nachkäufen ergänzen werden.

Unsere aktuelle Performance im DAX30 (betreuen wir erst dieses Jahr) als auch im DOW30

