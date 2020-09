Europa – Corona bremst den Süden aus

Emmanuel Macron ist ein überzeugter Europäer. Vor knapp zwei Jahren, am 20.11.2018, die nahende Europawahl (23. bis 26.5.2019) im Blick, prägte der französische Präsident vor 1 000 Studenten der belgischen Universität Löwen den Begriff des „Europas der zwei oder gar drei Geschwindigkeiten“.

Es sei ein Fehler in den letzten fünf bis zehn Jahren gewesen, dass immer alles mit 28 (nach dem Brexit 27) Staaten entschieden werden sollte. Das habe nicht funktioniert und Europa gelähmt. Als Beispiele für eine gelungene Kooperation einzelner EU-Staaten verwies er auf den Schengen-Raum, die Eurozone sowie den Verteidigungsbereich. Corona hat Macrons Visionen zu Europa neue Aktualität verliehen. Die Pandemie wütet in Europas Süden mit Spanien und Italien weitaus heftiger als im wohlhabenden Mitteleuropa mit Deutschland und den Benelux-Staaten. Länder, die mit besseren Gesundheitssystemen aufwarten können, konnten ihre Wirtschaft schneller wieder hochfahren. Ihr Wachstumsvorsprung wurde durch Corona weiter ausgebaut. Die wirtschaftlichen Ungleichgewichte werden eher wieder größer. Von einer Harmonisierung ist Europa so weit entfernt wie lange nicht mehr.