Der DAX soll größer werden, profitabler, vielleicht auch nachhaltiger. Und so Anleger vor Skandalen schützen wie bei Wirecard. Das aber wird nicht funktionieren. Neue Regeln für den DAX sind bestimmt wichtig, aber eher fürs Marketing, als für die Sicherheit.

40 statt 30 Unternehmen sollen in Zukunft die deutsche Börsenlandschaft repräsentieren. Das ist gut, denn es erlaubt eine größere Bandbreite an Branchen, Geschäftsmodellen und lässt Raum für Neues. Zudem verringert die größere Zahl möglicherweise auch das Risiko, denn für das Gewicht jedes bisherigen Mitglieds im DAX sinkt. Wird also wie bei Wirecard ein Unternehmen durch Manipulationen oder auch kriminelle Handlungen von der Börse abgestraft, leidet der Index weniger.

Dass Unternehmen Profitabilität nachweisen müssen, ist im Prinzip auch richtig. Allerdings sind die Index-Betreiber trotzdem nicht gegen Betrug gefeit, siehe Wirecard. Wer seine Bücher so zielgerichtet manipuliert, der wird im Zweifel auch Profite ausweisen können. Was aber der Vorschlag, bestimmte Waffenproduzenten nicht mehr aufzunehmen, mit Sicherheit zu tun hat, bleibt fraglich.