Alleine in diesem Jahr legte der Kochboxenlieferant Delivery Hero um knapp 50 Prozent auf einen Rekordstand von 106,20 Euro bis Anfang Juli zu. Dabei spielt dem Unternehmen zweifelsfrei die Corona-Pandemie in die Hände, Kunden kochen mehr zu Hause und die Bestellungen gehen regelrecht durch die Decke. Obwohl das Unternehmen noch keinen Gewinn ausweisen kann, ist die Aktie seitens der Anleger stark gefragt. Zuletzt hatte sich im Kursverlauf eine mehrmonatige Konsolidierungsbewegung eingestellt, diese versuchen bullische Marktteilnehmer allerdings mit dem Anstieg an den aktuellen Abwärtstrend zu beenden und könnten dadurch sogar ein mittelfristiges Kaufsignal aktivieren.

Ausbruchsversuch

Noch kann von keiner nachhaltigen Aktivierung eines Kaufsignals gesprochen werden, hierzu müsste mindestens ein Sprung über 105,00 Euro per Wochenschlusskurs gelingen. Nur dadurch ließe sich weiteres Kurspotenzial zunächst an die Jahreshochs bei 106,20 Euro ableiten, rechnerisch könnte es mit Delivery Hero auf Sicht der nächsten Monate sogar an 119,61 Euro weiter rauf gehen und würde ein Long-Investment sehr attraktiv aussehen lassen. Wer sich auf der Long-Seite positionieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA0PU9 zurückgreifen und am Ende eine Rendite von X Prozent einsammeln. Solange aber der kurzfristige Abwärtstrend seit Juli dieses Jahres ungebrochen bleibt, könnten vereinzelte Rücksetzer auf 100,00 Euro einsetzen. Darunter eilen auch schon der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 95,98 Euro sowie ein mittelfristiger Aufwärtstrend als weitere Unterstützungen herbei. Erst darunter dürfte es zu Abschlägen in den Bereich von 84,00 Euro kommen.