Unruhe in der Kfz-Versicherung

Der alljährlichen Preisschlacht wird sich auch Huk nicht entziehen können. Im Nacken sitzt die Allianz, die mit ihrem Onlineversicherer Allianz Direct und Sprintstar Usain Bolt aktuell eine Werbekampagne gestartet hat. Es ist damit zu rechnen, dass die Prämien in der Kfz-Versicherung im Vergleich zum Vj. günstiger werden. Einen klugen Schachzug hat indes Huk schon vor Monaten gemacht. Als erster Kfz-Versicherer kündigte die Gesellschaft wegen sinkender Schadensfälle eine Beitragsrückerstattung an ihre zuletzt 12,4 Mio. Kfz-Kunden an. Es dürfte sich hierbei um einen für das Unternehmen signifikanten Betrag handeln, mehr ist aus Coburg nicht zu hören. Ziel dieser Strategie ist es, viele wechselwillige Kunden weiter an Huk zu binden. Auf der anderen Seite läuft auch bei Huk bereits der harte Kampf um neue Kunden, besonders im Netz und in den Sozialen Medien. Dort positionieren die Anbieter ihre Online-Versicherer wie Huk 24, R+V 24 oder Cosmos Direkt. Aber auch Vergleichsportale wie Check24 haben derzeit regen Zulauf.



