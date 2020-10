DE30: Aktien fallen, da Lockdown in Westeuropa droht

++ Europäischer Aktienmarkt bricht ein, da man zu Lockdowns zurückkehrt ++ DE30 fällt unter die 11.700-Punkte-Marke ++ Deutsche Bank überrascht mit einem unerwarteten Nettogewinn ++



Die Aktien in Europa brachen heute ein, da Deutschland ein einmonatiges Gaststättenverbot in Kneipen, Bars und Restaurants einführt. Abgesehen davon gibt es Gerüchte, dass Frankreich einen einmonatigen Lockdown verhängen könnte. Präsident Macron wird heute um 20:00 Uhr eine Ansprache an die Nation halten. In der britischen Presse wurde auch berichtet, dass es eine wachsende Zahl von Stimmen gäbe, die Boris Johnson drängen, einen Lockdown zu verhängen.

Der DE30 fiel gestern unter einen wichtigen technischen Bereich: 200-Tage-Linie (violette Linie), Untergrenze der Overbalance-Struktur (gelbes Rechteck) und Fibonacci-Retracement von 23,6% der Erholungsrallye. Der Trend wurde umgekehrt. Der Rückgang setzte sich fort, und der deutsche Leitindex fiel unter 11.700 Punkte. Die erste größere Unterstützung ist im Bereich von 11.350 bis 11.450 Punkten zu finden. Quelle: xStation 5



Unternehmensnachrichten

BASF (BAS.DE) gab heute die Ergebnisse für das 3. Quartal bekannt. Das Chemieunternehmen meldete aufgrund von 2,8 Milliarden Euro Coronavirus-bedingter Beeinträchtigungen einen Nettoverlust von 2,12 Milliarden Euro. Der Umsatz ging um 5% im Jahresvergleich auf 13,81 Milliarden Euro zurück (Erwartung: 13,2 Milliarden Euro). Das bereinigte EBIT ging um 45% im Jahresvergleich auf 581 Millionen Euro zurück. Die Ergebnisse des 3. Quartals entsprachen den zuvor veröffentlichten Prognosen. Das Unternehmen bestätigte seine Ziele für das Gesamtjahr und sagte, es erwarte weiterhin einen Umsatz im Bereich von 57 bis 58 Milliarden Euro und einen bereinigten EBIT im Bereich von 3 bis 3,5 Milliarden Euro.

Delivery Hero (DHER.DE) veröffentlichte heute die Ergebnisse für das 3. Quartal. Der Lieferdienst teilte mit, dass sich die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr auf 362 Millionen Euro verdoppelt haben, während der Umsatz um 99% im Jahresvergleich auf 776 Millionen Euro gestiegen sei. Das Bruttowarenvolumen stieg um 70% im Jahresvergleich auf 3,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro auf 2,7 bis 2,8 Milliarden Euro an.

Die Deutsche Bank (DBK.DE) erzielte im 3. Quartal 2020 Nettoerträge in Höhe von 5,9 Milliarden Euro, gegenüber 5,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Kreditgeber verzeichnete in diesem Zeitraum einen unerwarteten Nettogewinn von 182 Millionen Euro (Erwartung: -114 Millionen Euro). Die Rückstellungen für uneinbringliche Kredite beliefen sich auf 273 Millionen Euro, gegenüber 761 Millionen Euro im 2. Quartal 2020 und 506 Millionen Euro im 1. Quartal.

Die Deutsche Bank (DBK.DE) fiel zu Beginn des heutigen Handelstages trotz der positiven Überraschung bei den Quartalszahlen. Allerdings sind die Verluste bereits fast vollständig ausgeglichen worden. Die Aktie fand Unterstützung an der unteren Grenze der Handelsspanne, die durch die 200-Tage-Linie gekennzeichnet ist (violette Linie). Quelle: xStation 5



