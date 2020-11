Bild: Interviewpartner - COO Dr. Christian Bohner von Bridge ITS GmbH

Hätten Sie vor der Coronakrise gedacht, dass Videoberatung so schnell so relevant werden kann?

Tatsächlich haben viele Maklerpools und Versicherungsunternehmen bereits in den letzten Jahren damit begonnen, eine Digitalstrategie für ihre Beratungs- und Vertriebsprozesse zu erarbeiten. Mit vielen unserer Kunden sind wir bereits seit letztem Jahr oder davor in Kontakt, um gemeinsam die digitale Beratung voranzubringen. Die Coronakrise und die damit einhergehenden Sicherheitsmaßnahmen seit März 2020 waren natürlich ein ein großer Schub für die Digitalisierung der Kundenkommunikation in der Versicherungs- und Finanzbranche. Und dadurch haben viele Vermittler nun Videoberatung und die digitalen Möglichkeiten für die persönliche Vor-Ort-Beratung für sich entdeckt. Sie haben für sich erkannt, dass es Spaß machen kann, digital zu beraten.



Würden Sie sagen, dass Bridge langfristig persönliche Treffen ersetzen wird? Was kann die Videoberatung mit Bridge, was ein persönliches Treffen nicht kann?

Nein. Wir gehen nicht davon aus, dass die Video-Beratung zukünftig persönliche Treffen ersetzen wird, das ist auch nicht unser Ziel bzw. es soll nicht Ziel der Software Bridge sein. Viele Verbraucherstudien und unsere Erfahrungen aus Gesprächen mit Vermittlern zeigen, dass beide Seiten auch weiterhin persönliche Gespräche zur Beratung in Versicherungs- und Finanzangelegenheiten führen möchten. Gerade jetzt, wo durch den zweiten Lockdown und die verschärften Sicherheitsbestimmungen persönliche Termine nur eingeschränkt möglich sind, ist Videoberatung aber eine echte Alternative und bietet für viele Vorteile für beide Seiten.

Ein persönliches Treffen und Videoberatung müssen sich übrigens nicht unbedingt unterscheiden. Die meisten Vermittler haben ihren Laptop oder ihr Tablet sowieso mit beim Kunden, um Angebotsvergleiche zu zeigen, Verträge digital anzupassen und zu unterzeichnen. Bridge ist für beide Situationen perfekt geeignet. Als Modell der Zukunft sehen wir nämlich die hybride Kundenberatung, eine kundenorientierte Mischung aus Videoberatung und Vor-Ort-Terminen.

Ein großer Vorteil bleibt aber, dass man zeitlich flexibler Termine machen kann, sich Fahrtwege spart, der Kunde nicht aufräumen und “Kaffee kochen” muss. Mit unserer Software kommen Vermittler außerdem dem papierlosen Büro ein großes Stück näher, denn im Grunde sind Papier und Drucker nicht mehr nötig, auch den Weg zum Briefkasten und Portokosten können weitestgehend gespart werden. Zudem wird in Bridge automatisch eine Beratungsdokumentation erstellt, mit allen gezeigten Inhalten, Notizen, Zeichnungen und wenn gewünscht Screenshots von gezeigten Website oder externen Dokumenten, die per Screensharing geteilt wurden. Das spart Zeit bei der Nachbereitung.