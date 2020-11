DE30: Europäische Indizes geben einige Impfstoff-Gewinne ab

++ Europäische Märkte ziehen sich am Dienstag leicht zurück ++ DE30 notiert flach nahe der 50-Stunden-Linie ++ Banco Santander darf restliches Geschäft von Wirecard kaufen (WDI.DE) ++



Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag entweder flach oder etwas niedriger gehandelt, da die Indizes einen Teil der Gewinne, die durch die gestrige Impfstoff-Ankündigung von Moderna ausgelöst worden waren, abgaben. Für den frühen Nachmittag sind einige interessante Wirtschaftsberichte geplant, darunter die US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr und die US-Industrieproduktion um 15:15 Uhr. Darüber hinaus werden die Ergebnisse von drei US-Einzelhändlern (Walmart, Kohl's und Home Depot) zusätzliche Hinweise auf die Stärke der US-Verbraucher im 3. Quartal 2020 liefern.

Quelle: xStation 5

Der DE30 stieg gestern aufgrund der positiven Impfstoff-Meldungen von Moderna stark an. Dies reichte jedoch nicht aus, um den deutschen Leitindex über die wichtige kurzfristige Widerstandszone bei 13.250 Punkten zu bringen. Der Index zog sich in Richtung der 50-Stunden-Linie zurück, die zuvor als Unterstützung gedient hatte (siehe Kreis) und bildete bei 13.070 Punkten einen Boden aus (gestriges Tagestief). Der DE30 ist im Vorfeld der heutigen Eröffnung der europäischen Kassasitzung langsam in die Höhe geschnellt, konnte sich aber nicht von dem oben erwähnten gleitenden Durchschnitt entfernen. Ein starker Ausbruch in eine der beiden Richtungen könnte auf eine Kursbewegung von etwa 150 Punkten hindeuten, da der Abstand sowohl zur kurzfristigen Unterstützung (12.950 Punkte) als auch zum kurzfristigen Widerstand (13.250 Punkte) nahezu gleich groß ist. Die Märkte ignorieren weiterhin die sich verschlechternde Pandemie-Situation in den Vereinigten Staaten und konzentrieren sich auf die positiven Nachrichten wie die Ankündigung von Impfstoffen, weshalb die Bullen weiterhin im Vorteil sein könnten. Andererseits könnte ein Ausbruch aus dem Bereich von 12.950 bis 13.250 Punkten einen starken Katalysator erfordern.



Unternehmensnachrichten

Das zusammengebrochene Zahlungsunternehmen Wirecard (WDI.DE) notiert heute über 10% höher. Einem Bloomberg-Bericht zufolge befindet sich die Banco Santander in Gesprächen über den Kauf des verbleibenden Kerngeschäfts von Wirecard in Europa, einschließlich der Wirecard Bank und weitere Tochtergesellschaften. Der Insolvenzverwalter hat einen Mindestpreis von 100 Millionen Euro für diesen Teil des Geschäfts festgelegt, aber Bloomberg berichtet, dass Santander bereit sein könnte, wesentlich mehr zu zahlen.

Die an der deutschen Börse notierte Tesla-Aktie (TSLA.DE) erholt sich heute nach der gestrigen Ankündigung von S&P Dow Jones Indices. Der US-Elektrofahrzeughersteller wird im Dezember in den S&P 500-Index aufgenommen, bevor am 21. Dezember die Sitzung an der Wall Street eröffnet.

DE30-Mitglieder um 11:14 Uhr. Quelle: Bloomberg



