DE30: Europäische Indizes steigen trotz zunehmender Konjunkturunsicherheit

Die europäischen Aktien legten am Freitag nach einem negativen Start leicht zu. Der DE30 legte um 0,2% zu, andere wichtige Indizes stiegen zwischen 0,2% und 0,7%. Die Anleger verfolgen weiterhin die steigenden Coronavirus-Fälle und die Nachrichten über potenzielle Impfstoffe. Deutschland meldete heute eine Rekordzahl von 23.676 Neuinfektionen, die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Unterdessen sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass COVID-19-Impfstoffe noch vor Ende des Jahres zugelassen werden könnten. Gleichzeitig machten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union keine Fortschritte bei der Beilegung des Streits um die Freigabe des Budgets von 1,8 Billionen Euro und des Pandemie-Rettungspakets. Unterdessen drückte die Entscheidung des US-Finanzministers Mnuchin, die Notfallkreditprogramme der Fed bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen, die Stimmung. Die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien wurden ausgesetzt, nachdem eine Person positiv auf Covid-19 getestet worden war. Beide Seiten werden die Gespräche online fortführen, um einen Deal abschließen zu können.

Der DE30 testet die obere Grenze der sich verengenden Dreiecksformation, die auch mit der 200-Stunden-Linie zusammenfällt. Sollte es den Käufern gelingen, diese zu durchbrechen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung 13.300 Punkte eingeleitet werden. Gelingt es den Verkäufern jedoch, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, dann wäre eine Abwärtsbewegung in Richtung 12.917 Punkte möglich. Quelle: xStation 5

Daimler (DAI.DE) will den Absatz seiner Luxusfahrzeuge vom Typ Maybach dank der stetig steigenden Nachfrage in China verdoppeln. Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2019 eine Rekordzahl von 12.000 Maybachs. Die Wachstumsrate in China lag für Maybach im zweistelligen Bereich, während Russland, Südkorea und die USA starke Verkäufe verzeichneten, so der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius.

Die Aktie von Daimler (DAI.DE) konnte die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals durchbrechen, die auch mit der 200-Stunden-Linie zusammenfällt (rote Linie). Sollte die optimistische Stimmung anhalten, könnte der Widerstand bei 60,34 Euro ins Spiel kommen. Sollte es den Verkäufern jedoch gelingen, die Kontrolle wiederzuerlangen, dann läge die nächste Unterstützung bei 49,87 Euro. Quelle: xStation 5

Deutsche Bank (DBK.DE): Der Leiter der International Private Bank, Claudio de Sanctis, sagte Bloomberg, dass die Bank einen „konservativeren Ansatz" gegenüber Sektoren wie Flugzeugen, gewerblichen Immobilien, Einzelhandel und Reisen anstrebe, die vom Coronavirus-Ausbruch hart getroffen wurden. Das Kreditengagement der Bank in den oben genannten Sektoren, einschließlich Öl und Gas, belief sich Ende September auf rund 46 Milliarden Euro oder 11% aller Kredite.

Volkswagen (VOW3.DE) sagte kürzlich, dass das 3-Milliarden-Euro-Programm der deutschen Regierung, das auf die Unterstützung der Produktion emissionsarmer Autos abzielt, ein Signal dafür sei, dass die Politiker dazu beitragen würden, die wichtigste Exportindustrie des Landes aus der Coronavirus- und Klimakrise zu befreien. Ein Hauptpunkt des Programms ist die Bereitstellung von 1 Milliarde Euro, um die Prämien für den Kauf von Elektroautos, die im nächsten Jahr auslaufen sollen, bis 2025 zu verlängern.



