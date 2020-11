Henkel ist ein Top Titel im Dax und für uns einer der attraktivsten Kaufchancen für 2021 und darüber hinaus. Folgen Sie uns und profitieren Sie von einer Outperformance im DAX.

Henkel: HEN3 // ISIN: DE0006048432

Offenbar gibt es bei uns in Deutschland eine Menge schmutziger Wäsche zu waschen. Nein, wir sprechen nicht von Wirecard, sondern von den glücklichen Umständen, die der Henkel AG & Co. KgaA im Jahr 2019 einen Umsatz von über 20 Milliarden Euro bescherten. Neben Schönheitspflege und Klebstoffen - beides sollte man nie miteinander verwechseln - sind die Düsseldorfer die Großreinemacher der Nation. Da herrscht offenbar Bedarf: 630.000 Tonnen Waschmittel kippen wir jährlich in unsere Waschmaschinen, was satte acht Kilogramm pro Kopf bedeutet. Weichspüler & Co. sind da noch nicht mitgezählt. Ob Persil oder Weißer Riese, mit jedem Waschgang spült es Geld in die Kassen der Düsseldorfer. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Im letzten Quartal legte das Waschmittelgeschäft von Henkel nochmals deutlich zu. Wir bewerten Henkel aus technischer Seite als absoluten Gewinner für 2021 und denken dieser Titel wird unter den DAX Werten besonders glänzen!

Primärszenario // 69%

Bei der Henkel-Aktie verzeichneten wir von Mitte Mai bis Mitte Oktober einen stetigen Aufwärtstrend. Eine anschließende Zwischenkorrektur führte den Wert hinab auf ein markantes Tief bei €82.58. Das geschah Anfang November, anschließend hatten wir es mit einer nördlichen Kurskorrektur zu tun. Diese endete exakt in unserem seit 4 Wochen gesetzten Zielbereich. Wir sehen innerhalb der nächsten 12-15 Monate eine Verdopplung bei Henkel kommen und werden schon bald einen Einstieg finden.

