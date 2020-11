Ethereum 2.0 soll am 1. Dezember starten

Das lang erwartete Upgrade des Ethereum-Protokolls, auch bekannt als Serenity, wird am 1. Dezember offiziell eingeführt. Das neue Upgrade wird das Netzwerk auf ein Proof-of-Stake-Konsensmechanismus umstellen und das derzeitige Proof-of-Work-Modell ersetzen.

Das Upgrade von Ethereum 2.0 umfasst vier Phasen. Um den Start der Beacon Chain zu aktivieren, erforderte ihr am 5. November veröffentlichter Hinterlegungsvertrag eine Hinterlegungsschwelle von 524.288 Ether und mindestens 16.384 Validatoren. Gemäß den Daten von blockchair.com wurden bereits 852.608 ETH von 26.652 Validatoren in den Vertrag eingeschlossen. Die Validatoren werden die Hauptakteure des Ethereum-Netzwerks sein und für die Validierung von Transaktionen verantwortlich sein. Um ein Ethereum 2.0-Validator zu werden, muss ein Benutzer mindestens 32 ETH in den Depotvertrag einbringen. Der Validator wird nach dem Start des Netzwerks ein passives Einkommen von ca. 7% pro Jahr erzielen. Diese Münzen werden jedoch mindestens zwei Jahre lang nicht verfügbar sein, bis der Übergang zu Phase 2 erfolgt. Die Einführung von ETH 2.0 bedeutet, dass das Netzwerk von Validatoren unterstützt wird, die ihre Münzen einzahlen, statt von Minern, die ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen, um den Betrieb des Netzwerks sicherzustellen.

Letzte Woche fiel Ethereum auf 478 Dollar, aber die Käufer konnten die Kontrolle über das Wochenende zurückgewinnen und derzeit testet die Münze die Obergrenze des Dreiecksmusters, die durch den Widerstand bei 587 Dollar zusätzlich verstärkt wird. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach der Münze aufgrund der Einführung von ETH 2.0 deutlich steigen wird und die Aufwärtsbewegung auf 621 Dollar ausgedehnt werden könnte. Sollte der Preis jedoch die oben erwähnte Widerstandszone nicht durchbrechen, läge bei 553 Dollar eine kurzfristige Unterstützung. Quelle: xStation 5



