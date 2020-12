++ Europäische Märkte geben am Donnerstag nach ++ DE30 fällt unter die Unterstützung bei 13.250 Punkten ++ Deutsche Post erwartet starkes Wachstum in der Weihnachtszeit ++



Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag tiefer gehandelt. Die Rückgänge sind in ganz Europa zu beobachten, wobei der polnische WIG20 mit einem Minus von 0,8% underperformt. Der deutsche Leitindex fällt um 0,5% und ist der Spitzenreiter unter den Indizes aus Westeuropa.

Der DE30 fiel heute unter die Unterstützungszone bei 13.250 Punkten, die mit der unteren Grenze der Overbalance-Struktur markiert ist. Theoretisch stellt eine solche Entwicklung eine kurzfristige Trendwende dar. Allerdings wurden die Rückgänge bisher leicht unterhalb dieser Zone gestoppt, und der Index könnte am Ende des Tages immer noch in der Lage sein, wieder darüber zu steigen. Es ist jedoch besser, eine Bestätigung im Tageschart abzuwarten, bevor ein solches Signal verwendet wird. Sollten die Rückgänge anhalten, sind die zu beobachtenden Unterstützungsniveaus mit den Grenzen der kurzfristigen Handelsspanne von Mitte November - 13.050 und 13.150 Punkte - gekennzeichnet.



Unternehmensnachrichten

John Pearson, der CEO von DHL Express der Deutschen Post (DPW.DE), äußerte sich in einem Interview mit Reuters optimistisch zur Weihnachtszeit. Pearson sagte, sein Unternehmen rechne in der Weihnachtszeit mit einem 50%igen Wachstum des E-Commerce. Er sagte auch, dass seine Express-Abteilung im gesamten 4. Quartal ein ähnliches Volumenwachstum wie im 3. Quartal 2020, d.h. 16%, erreichen dürfte. Die Deutsche Post bleibt optimistisch, dass sich die Expansion bis 2021 fortsetzen wird.

Siemens (SIE.DE) hat seine für 2014 gesetzten Klimaziele erreicht. Das Unternehmen hat es geschafft, die CO2-Emissionen in seiner Wertschöpfungskette seit 2014 um 54% zu reduzieren und damit das auf 50% gesetzte Ziel zu übertreffen.

Die Immobiliengesellschaft Vonovia (VNA.DE) hat 1.000 Wohnungen in Kiel erworben. Vonovia besitzt rund 23.000 Wohnungen in der Region Kiel. Die Kartellbehörden haben die Transaktion Ende November genehmigt, und der Abschluss der Transaktion wird für Ende Dezember erwartet. Die Finanzdaten für die Übernahme wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

DE30-Mitglieder um 11:28 Uhr. Quelle: Bloomberg



