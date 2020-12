Jetzt der Blick auf einige E-Auto und Lithium Aktien!

E-Auto und Lithium Aktien sind derzeit sehr gefragt. So ist beispielsweise Tesla seit Mitte 2019 um über 1.500 % angestiegen. Aber auch Nio und Byd können von sich reden machen. In diesem Zuge kommen natürlich ebenso die Lithium-Aktien wieder in Fahrt. Geht das jetzt für lange Zeit so weiter oder sind hier auch Korrekturen zu erwarten. Mehr im Video. Registriere dich auch kostenfrei auf meinem Blog, damit du die Signale verfolgen kannst. Zudem kannst du so auch viele andere Märkte einsehen.