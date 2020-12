ROUNDUP: Covestro schraubt Prognosen hoch - Aktie mit Kurssprung

LEVERKUSEN - Der Kunststoffkonzern Covestro hebt den Jahresausblick angesichts immer besser laufender Geschäfte abermals an. Die neuen Prognosen des Dax-Konzerns für 2020 liegen deutlich über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Die Aktien knüpften am Donnerstag mit einem deutlichen Sprung an ihre Erholung der vergangenen Monate an. Experten warnen bei allem Optimismus vor zu viel Euphorie.

ROUNDUP: Deutsche Bank tritt noch stärker auf die Kostenbremse - Aktie gibt nach