easyfolio Kapitalmarktausblick 2021 Nachrichtenquelle: easyfolio | 21.12.2020, 14:28 | 41 | 0 | 0 21.12.2020, 14:28 | 2021 wird das Jahr nach Corona, zumindest aber das Jahr nachdem der Corona-Impfstoff entwickelt wurde. Der easyfolio Kapitalmarktausblick 2021 rechnet mit einer starken Erholung. In Europa wird der Start zunächst jedoch vermutlich holprig. Das zurückliegende Jahr war vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt. Signifikante Einbrüche der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung sowie immer wieder steigende Infektionszahlen waren ein ständiger Begleiter. Während im Verlustbegrenzungs-Modus Ende Q1 alles verkauft wurde (Aktien, Renten, Gold, Bitcoin), folgten mit dem zweiten Quartal wieder aufwärts gerichtete Kurse. Die Bewegung entsprach einer klassischen V-Erholung, vor allem getragen von massiven Fiskalprogrammen und der ultra-expansiven Geldpolitik der großen– Notenbanken. Starke Erholung der Weltwirtschaft Für 2021 erwarten wir weltweit eine ausgeprägte wirtschaftliche Erholung. Wie schnell das Licht am Ende des Tunnels erreichbar sein wird, lässt sich angesichts der zu Jahresende wieder steigenden Infektionszahlen jedoch nur schwer beantworten. Aufgrund der neuen harten Lockdowns erwarten wir für Deutschland als auch für den europäischen Wirtschaftsraum als Ganzes im Schlussquartal 2020 sowie im Startquartal 2021 leicht negative Wachstumsraten; eine neuerliche Rezession („double dip“) ist somit unausweichlich. In Abhängigkeit der Impfstoff-Logistik und der Neuinfektionszahlen ist eine vollständige Lockerung der restriktiven gesundheitspolitischen Maßnahmen nicht vor Q2 zu erwarten. Ab dem zweiten Halbjahr 2021 – unter der Annahme einer „ungestörten“ Impfdurchführung – sollte dann die Nachfrage der privaten Haushalte nach Gütern und Dienstleistungen stärker anziehen (partielle Nachholeffekte). Holpriger Start in Europa Für Europa erwarten wir also zunächst eine holprige Wirtschaftsentwicklung im ersten Halbjahr, gefolgt von größerer Dynamik ab dem zweiten Halbjahr 2021. Für die Regionen USA und Asien-Pazifik prognostizieren wir dagegen eine schnellere und kräftigere Erholung. Insbesondere China, dessen Wirtschaft im vierten Quartal 2020 schon wieder regelrecht brummt, ist für die asiatische Region ein Wachstumstreiber. Das Weltwirtschaftswachstum in 2021 sollte laut Internationalem Währungsfonds (IWF) bei rund 5% liegen, getrieben von den Schwellenländern. Risiken bleiben der harte Brexit, die Pandemie mit möglichen neuen Wellen und die Umsetzung der angekündigten Fiskalprogramme. Auch in 2021 werden die Notenbanken deutlich unterstützend bleiben. Die angekündigten Programme werden uns für mindestens 2021 begleiten. Was positiv für die Märkte um (europäische) Staatsanleihen sein sollte, einhergehend mit einem schwächeren US-Dollar. Möglicherweise gelingt es einigen Währungen wie etwa den skandinavischen oder den kleineren Währungen des Dollar-Raumes etwas an Wert zu gewinnen. Diesen Artikel teilen Seite 2 ► Seite 1 von 2

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer