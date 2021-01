Marktkommentar: US-Aktien-Futures steigen nach Doppelsieg in Georgia

Der Future für den S&P 500 schiebt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel für das Jahr 2021 wieder in die Gewinnzone.

Bei den Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia haben die Demokraten mit den Siegen von Raphael Warnock und Jon Ossoff zum ersten Mal seit sechs Jahren die Kontrolle über den Senat gewonnen. Am Dienstagabend hatte sich der S&P 500 von seinen Tageshochs zurückgezogen, da Trump-Anhänger das Kapitol in Washington stürmten, um die formelle Bestätigung des Wahlsieges von Joe Biden zu stören. Kann heute ein nachhaltiges Rekordhoch ausgebildet werden?

EURUSD wird am Mittwoch flach gehandelt, da die gestrigen Tageshochs um die 1,2340 nicht durchbrochen werden konnten und sich das Paar von dem nachfolgenden Rücksetzer erholen konnte. Solange der Kurs nicht unter den Doppelboden bei 1,2275 rutscht, der gestern Nachmittag ausgebildet wurde, dürfte eine Trendfortsetzung am wahrscheinlichsten sein. Der 3-Perioden RSI signalisierte im H1-Chart einen kurzfristig überverkauften Marktzustand.

Der Future für den DE30 setzt am Mittwoch seinen Anstieg fort und erreicht vor der europäischen Eröffnung ein neues Rekordhoch. Der Index stößt jedoch mit der oberen Grenze der steigenden umgekehrten Keil-Formation, in der sich der Kurs seit November 2020 befindet, auf starken Widerstand. Kritisch wird es erst unterhalb der horizontalen Unterstützungslinie bei 13.700 Punkten, sodass Spielraum für eine kurzfristige Korrektur besteht.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.