FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Mittwoch auf eine unspektakuläre Eröffnung zu: Der X-Dax deutete für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,04 Prozent auf 13 930 Punkte an. Damit würde er sich wie schon am Vortag nur wenig von der Stelle bewegen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zunächst ebenfalls auf der Stelle treten.

"Derzeit ist Konsolidierung an den Börsen das Hauptthema", schrieben die Experten der Commerzbank in einem Kommentar. Die Anleger wägten Wachstumsbedenken wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ab gegen die Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen unter Führung von Joe Biden, der in einer Woche das Amt des US-Präsidenten übernehmen soll. Außerdem warten die Anleger gespannt auf die zum Wochenende hin anlaufende US-Berichtssaison.