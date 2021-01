DE30 stoppt Erholung nahe der Mitte der Handelsspanne

++ Europäische Märkte schwächeln ++ DE30 prallt an der unteren Seite der Handelsspanne ab ++ Daimler schränkt Produktion wegen Halbleiterknappheit ein ++



Die europäischen Märkte notieren in der letzten Sitzung der Woche niedriger. Bidens Wirtschaftsplan konnte die Indizes nicht stützen und nach der Marktreaktion zu urteilen, war er etwas enttäuschend. Einige Berichte tauchten auf, die besagten, dass Angela Merkel die deutschen Lockdown-Maßnahmen weiter verschärfen wolle, da die Todesfälle durch das Coronavirus weiter ansteigen. Dies könnte zu dem Druck beigetragen haben, der heute an den Märkten zu beobachten war.

Quelle: xStation 5

Der DE30 hat es nicht geschafft, über die Widerstandszone zwischen 13.980 Punkten und dem 61,8% Retracement (14.000 Punkte.) auszubrechen und startete anschließend eine Abwärtsbewegung. Der Rückgang wurde jedoch an der unteren Grenze der aktuellen Handelsspanne im Bereich von 13.875 Punkten gestoppt. Zu beachten ist, dass in diesem Bereich auch eine wichtige technische Unterstützung - der SMA200 (lila Linie) - zu finden ist. Dieser gleitende Durchschnitt hat den Rückgang in der Vorwoche gestoppt und diente auch als letzte Unterstützung während des Ausverkaufs in dieser Woche. Die anschließende Erholung wurde durch den SMA50 in der Mitte der Handelsspanne (im Bereich von 13.940 Punkten) gestoppt. Ein Unterschreiten der unteren Grenze der Handelsspanne würde eine bärische Tendenz an den Märkten erzeugen.



Unternehmensnachrichten

SAP (SAP.DE) erwartet für 2021 ein Umsatzwachstum von 0 bis 2%, während der Betriebsgewinn um 1 bis 6% sinken soll. Laut vorläufiger Mitteilung hat SAP im 4. Quartal 2020 ein Cloud-Umsatzwachstum von 8% verzeichnet, der Auftragsbestand stieg um 14%. Der Betriebsgewinn war um 26% höher als im Vorjahr. Die Ergebnisse lagen am oberen Ende der Unternehmensprognose.

Laut einem Bericht des Handelsblatts wird Daimler (DAI.DE) aufgrund von Engpässen auf dem weltweiten Halbleitermarkt die Produktion einschränken und die Arbeitszeit in einem Werk in Bremen reduzieren. Daimler hatte Anfang der Woche auch angekündigt, die Arbeitszeit im Werk Rastatt zu reduzieren. Ein ähnlicher Schritt wurde am Mittwoch von Volkswagen (VOW1.DE) angekündigt, ebenfalls mit einem Mangel an Halbleitern als Grund.

RWE (RWE.DE) hat die Entscheidung getroffen, Offshore-Windparks in Frankreich und Polen mit einer Kapazität von 76 MW zu entwickeln. Drei Windparks sollen in Frankreich und einer in Polen gebaut werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 95 Euro Millionen.

Daimler (DAI.DE) startete in den heutigen Handel schwächer und wurde von den Berichten über die Produktionskürzung in einem anderen Werk unter Druck gesetzt. Das Tagestief wurde jedoch an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, knapp oberhalb des Unterstützungsbereichs bei 57 Euro, erreicht und die Aktie erholt sich seither wieder. Da eine Reihe höherer Tiefs im Chart vorhanden ist, ist eine Rückkehr in Richtung des Widerstands bei 58,50 Euro nicht auszuschließen. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.