Top 3 Charts der Woche: Ethereum, Gold und DE30 (20.01.2021)

Ethereum

Beginnen wir die heutige Analyse mit Ethereum. Die Kryptowährung erreichte gestern ein neues Allzeithoch, aber danach konnte eine lokale Abwärtskorrektur beobachtet werden. Der übergeordnete Trend bleibt jedoch weiterhin bullisch. Der H4-Chart zeigt, dass die nächste wichtige Unterstützung, die es zu beobachten gilt, in der Nähe von 1.270 Dollar liegt, wo die untere Grenze der 1:1-Struktur und die Trendlinie zu finden sind. Ein Abprallen von dieser Unterstützung könnte einen weiteren Aufwärtsimpuls auslösen. Sollte ein Bruch unter 1.270 Dollar erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen.

Ethereum im H4-Chart. Quelle: xStation 5



Gold

Der H4-Chart zeigt, dass der Rohstoff eine Aufwärtskorrektur vollzieht. Der Preis liegt knapp unter dem wichtigen mittelfristigen Widerstand bei 1.860 Dollar, der durch frühere Preisreaktionen und das 38,2% Fibonacci-Retracement markiert ist. Sollte es den Verkäufern gelingen, den Vormarsch dort zu stoppen, könnte sich eine erneute Abwärtsbewegung ankündigen. Auf der anderen Seite könnte ein Ausbruch über den oben genannten Widerstand den Weg für eine größere Aufwärtsbewegung ebnen. In einem solchen Szenario läge der nächste wichtige Widerstand bei 1.900 Dollar.

Gold im H4-Chart. Quelle: xStation 5



DE30

Der deutsche Leitindex bewegte sich zuletzt in einem lokalen Abwärtstrendkanal. Der übergeordnete Trend bleibt jedoch bullisch. Ein Ausbruch über die obere Begrenzung des oben genannten Kanals könnte den Weg in Richtung der 14.000-Punkte-Marke oder sogar der Allzeithochs bei 14.115 Punkten ebnen. Sollte es den Verkäufern hingegen gelingen, die Aufwärtsbewegung hier zu stoppen, könnte der DE30 in Richtung der Unterstützung bei 13.585 Punkten fallen, wo sich das 50% Fibonnaci-Retracement, die jüngsten Tiefs sowie die untere Begrenzung des Kanals befinden. Man sollte auch auf das 38,2% Fibonacci-Retracement achten, das ebenfalls als Unterstützung fungieren könnte.

DE30 im H4-Chart. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.