FRANKFURT (dpa-AFX) - Die längeren und schärferen Lockdown-Maßnahmen sowie enttäuschende Konjunkturdaten haben den Anlegern am deutschen Aktienmarkt den Wochenstart verhagelt. Der Dax fiel am Montag sogar kurzzeitig unter die Marke von 13 600 Punkten. Letztlich verlor der deutsche Leitindex 1,66 Prozent auf 13 643,95 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 0,77 Prozent auf 31 391,84 Punkte ein.

Auch für die anderen europäischen Leitindizes ging es recht kräftig bergab. So verlor der EuroStoxx 50 1,37 Prozent auf 3553,14 Punkte. In Paris büßte der Cac 40 rund 1,6 Prozent ein. Der Londoner FTSE 100 sank um rund 0,8 Prozent. In New York stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit rund 0,6 Prozent im Minus.