Zu Beginn von 2020 notierte EUR/USD noch im Bereich von 1,11 USD, nach dem Corona-Crash im Frühjahr setzte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar merklich in Bewegung und stieg bis Anfang dieses Jahres auf 1,2349 USD an. Doch schon die letzten Wochen des Dezembers zeigten eine abnehmende Aufwärtsdynamik, diese entlud sich in 2021 in einem Abwärtstrend sowie Abschlägen auf 1,2010 USD. Nimmt man nun den Kursverlauf seit Anfang Dezember genauer unter die Lupe, könnte man hieraus durchaus eine SKS-Formation ableiten. Der Kursbereich um 1,2010 USD wurde verlassen und somit die Nackenlinie der SKS-Formation, womit entsprechende Chancen auf der Unterseite eröffnet worden sind.

Engmaschige Beobachtung notwendig

Kurzfristig könnte es zurück in den Bereich von 1,2010 USD aufwärts gehen, übergeordnete Ziele sind nach dem Bruch der ersten Marke um 1,1871 bzw. 1,1802 USD zu suchen. Genau hierauf könnte man dann ein kurzfristiges Short-Investment z.B. über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA3HVQ abschließen. In ruhigeres Fahrwasser und eine bullische Ausgangslage kehrt EUR/USD hingegen erster oberhalb von 1,22 USD zurück. In diesem Szenario wären dann weitere Zugewinne an 1,2349 und 1,2411 USD vorstellbar. Das wird sich allerdings erst auf dem aktuell Kursniveau noch entscheiden.