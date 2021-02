Dank der großen Nachfrage nach Cloud-Diensten, Laptops und Videospielen erreicht Microsoft neue Bestmarken. Der Trend dürfte sich auch 2021 fortsetzen. Zwischen Oktober und Dezember 2020 verbuchte der Konzern aus Seattle die umsatzstärkste Periode seiner fast 46-jährigen Firmengeschichte. 43,1 Milliarden US-Dollar an Umsatz verzeichnete der Konzern, 17 Prozent mehr als im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des letzten Geschäftsjahres. Auch der Nettogewinn erreichte nie gesehene Höhen von 15,5 Milliarden Dollar, was einer Steigerung um 33 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Einen maßgeblichen Beitrag zu diesen Zahlen steuerte wie oben erwähnt das Cloud-Business bei. In Deutschland migrieren zum Leidwesen der hiesigen Politik immer mehr Konzerne wichtige Daten und Geschäftsprozesse in die Microsoft-Cloud Azure. Ohne Digitallösungen aus den USA läuft in deutschen Firmen kaum etwas.

Die exzellenten Quartalszahlen sorgten dafür, dass die Aktie von Microsoft nach deren Präsentation neue Hochs erreichen konnte. Aktuell notiert das Papier in der Range zwischen 240 US-Dollar und dem All Time High von 245,92 US-Dollar. Allein seit Mitte Januar 2021 ist ein Zugewinn von 15 Prozent zu beobachten.

Ein sehr großer Sprung für einen Konzern dieser Größe, wobei das Management bei der Erschließung neuer Wachstumsmärkte jedoch sehr geschickt vorgeht und damit das erwartete KGV 20/21 von 33 in den Augen der Marktteilnehmer rechtfertigt. Auch wenn der Wert als überkauft erscheint, und die folgenden Handelstage eine erneute Konsolidierung wahrscheinlich ist, sorgt Microsoft mittelfristig immer für positive Überraschungen. Der Konzern aus Redmond befindet sich im Zentrum einer globalen Digitalisierungswelle und sollte auch 2021 satte Umsatzsteigerungen einfahren. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Steigerung des Aktienkurses auf 270,00 US-Dollar innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen im Bereich des Möglichen.