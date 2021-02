Marktkommentar: S&P 500 - Handelsspanne verengt sich weiter

Der Handel in Asien war gemischt und konnte keine klare Richtung vorgeben.

Die Märkte in China und in den meisten Teilen Südostasiens sind am Freitag wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Die chinesischen Aktien- und Anleihenmärkte, Devisen- und Warenterminmärkte sind bis zum 17. Februar wegen des Feiertags geschlossen. Der Future für den S&P 500 notiert am Freitag in der Nähe seiner Rekordhochs. Die Reihe an tieferen Hochs und höheren Tiefs (Dreiecksmuster) deutet daraufhin, dass Anleger weder bereits sind, die Rallye vom Februar fortzusetzen, noch ein Teil der Gewinne mitzunehmen. Der Index hält sich im vorbörslichen Handel über der Marke von 3.900 Punkten.

EURUSD wird am Freitag wenig verändert gegenüber dem gestrigen Schlusskurs gehandelt und steckt damit weiterhin in dem kurzfristigen Konsolidierungsbereich zwischen 1,2115 und 1,2140 fest. Am Mittwoch konnte das Paar im D1-Chart den EMA50 durchbrechen, sodass technisch gesehen ein weiterer Anstieg in Richtung des Jahreshochs möglich wäre. Das Swing-Level bei 1,2140, dass seit einem Monat das Geschehen bestimmt, müsste überwunden werden, um die neue Aufwärtsbewegung zu bestätigen. Unterhalb von 1,2115 könnte eine Korrektur eingeleitet werden.

Der DE30 schwächelt am Freitag und rutscht wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Am Donnerstag hatte der Index die Verluste dieser Woche größtenteils ausgleichen können, sodass die Hoffnung auf neue Rekordstände wiederbelebt wurde. Die Widerstandszone bei 14.120 Punkten, an der die Bullen am Montag gescheitert waren, muss überwunden werden, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Ein Bruch unter die kurzfristige Unterstützung bei 13.890 Punkten könnte jedoch schnell zu neuen Wochentiefs führen.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



