Im WTI und Brent Öl hat die Korrektur gerade begonnen, Exxon Mobile wird nachziehen und hat ein Potenzial ca. 30% abzugeben.

ExxonMobil: XOM // ISIN: US30231G1022

Die Briten sind ja einiges gewohnt. Brexit, Meghan, und Jürgen Klopp mit schlechter Laune machen die Insel wieder einmal nicht gerade zu einem Hort der Freude. Und jetzt auch noch in der Luft schwebende Tanker! War den Einwohnern von Cornwall, Devon und Aberdeenshire womöglich zu viel Pimm's Fruit Cup Minzlikör in ihren 5-Uhr-Tee geraten? Denn draußen über dem Meer schwebten diese Tage Tanker, Containerschiffe und sogar die Boote der Küstenpolizei. Die „Daily Mail“, sonst immer für eine Schlagzeile gut, war erst mal sprachlos.

Nicht aber BBC-Meteorologe David Braine, der zur Aufklärung beitrug: „Da kalte Luft dichter als warme Luft ist, lenkt sie das Licht auf die Augen von Personen, die am Boden oder an der Küste stehen, und verändert das Erscheinungsbild eines entfernten Objekts.“ Das haben wir jetzt zwar nicht kapiert, bis die „Daily Mail“ aus der Schockstarre erwachte: Es handelte sich schlicht und einfach um eine Fata Morgana. Ach, werden viele Briten gedacht haben, wäre nur all das andere auch eine Fata Morgana: Brexit, Meghan, und Jürgen Klopp mit schlechter Laune.

Primärszenario

Keine Fata Morgana ist die eigene und gecharterte Tankerflotte, mit der ExxonMobile Öl rund um den Globus transportiert. Das Unternehmen ist übrigens auch größter deutscher Onshore-Erdölproduzent mit rund 800 Fördersonden. Und ebenso ist der Tiger im Aktientank, den ExxonMobile zu bieten hat, alles andere als eine Fata Morgana. Daher gibt es hier nur das Primärszenario. Das sieht nun etwas höhere Kurse vor. Dann beginnt die wichtige Zwischen-Korrektur. Sie führt die Aktie unter die Unterstützung bei $51.08 in eine Region um $42.00. Sobald das Hoch endgültig feststeht, werden wir einen Zielbereich als grüne Box im Chart platzieren. Dort werden wir dann einsteigen.

Wir sind aktuell mit folgenden Parametern Long investiert:

Einstiegsdatum: 20.05.2020

Unser Einstieg: $45.37

Kursziel: Mind. > $100.

WTI Öl hat die Korrektur nach unserer Sicht begonnen, auch hier erwarten wir deutliche Abgaben.

