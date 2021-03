MDAX FUCHS mit einem neuen Joint Venture in Ägypten Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 12.03.2021, 11:05 | 34 | 0 | 0 12.03.2021, 11:05 | In Ergänzung zum bereits erfolgten Ausbau des Afrika-Geschäfts mit neuen Gesellschaften in Tansania, Simbabwe, Sambia und Mosambik verkündet FUCHS (ISIN: DE0005790430) nun die Gründung einer neuen Gesellschaft in Ägypten. Die neue Vertriebsgesellschaft FUCHS EGYPT LUBRICANTS LLC ist seit 2021 geschäfts- und betriebsfähig. Die Hauptgeschäftsstelle und ein Zentrallager befinden sich in Kairo. Produkte werden aus Saudi-Arabien und Europa importiert. „Ägypten ist gemessen am BIP eine der drei größten Volkswirtschaften in Afrika und einer der am stärksten industrialisierten Märkte auf dem Kontinent. FUCHS und unser Partner ALHAMRANI betrachten Ägypten als strategisch bedeutendes Land und setzen hier auf eine enge Zusammenarbeit mit Kunden aus den Bereichen Industrie, Transport und Fahrzeug-Fachhandel“, erläutert Alf Untersteller, der für die Regionen Türkei, Afrika und den Nahen Osten zuständig ist. Die neue Gesellschaft wurde durch die FUCHS OIL MIDDLE EAST LTD gegründet – ein Joint Venture der FUCHS PETROLUB SE und der ALHAMRANI Group aus Saudi-Arabien, mit der FUCHS seit den 1980er-Jahren sehr eng im Mittleren und Nahen Osten sowie in Nordafrika (MENA) zusammenarbeitet. FUCHS EGYPT LUBRICANTS LLC beschäftigt 23 Mitarbeiter und beliefert bereits wichtige Kunden in Ägypten. Diese profitieren nun von einer direkten, durch internationale Ressourcen gestützten FUCHS-Niederlassung vor Ort. Aktuell (12.03.2021 / 10:48 Uhr) notieren die Aktien der Fuchs Petrolub SE im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,28 EUR (-0,67 %) bei 41,78 EUR. Auch diese Aktie können Sie für nur 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.

