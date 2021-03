„Wofür Gold Jahre braucht, macht der Bitcoin in Tagen.“ So ähnlich könnte man die Kursentwicklung der letzten Monate in der Kryptowährung Bitcoin zusammenfassen.

Gold hatte im August 2011 nach einer mehrjährigen Rallye ein Hoch über 1.900 US-Dollar erreicht. Danach ging es viele Jahre abwärts, fast bis an die 1.000er-Marke zurück, immerhin eine Korrektur um fast 50 Prozent. Erst ab Mitte 2018 beschleunigte sich der Goldpreis wieder und erreichte zwei Jahre später ein neues Allzeit-Hoch über 2.000 US-Dollar. Seither geht es schon wieder gegen Süden. Noch schwankungsträchtiger zeigt sich der Star der Kryptowährungen, der Bitcoin, eine dezentrale Verrechnungseinheit, über die es immer noch Diskussionen gibt, inwieweit es überhaupt als Währung einzustufen ist, auch wenn es immer mehr als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann. Lange Zeit waren Kryptowährungen nur technik-affinen Freaks oder eingefleischten Skeptikern unseres klassischen Währungssystems ein Begriff. Zunehmend gewinnt der Bitcoin aber allgemeine Aufmerksamkeit und wird zum Mainstream-Thema. Das liegt natürlich vor allem an den fulminanten Kurszuwächsen. Die Technik hinter dem Bitcoin, die Blockchain, ist stattdessen kompliziert und vielen Anlegern nach wie vor suspekt.