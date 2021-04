Der DAX kletterte im Tagesverlauf über die Marke von 15.300 Punkten. Die starken Vorgaben von der Wall Street am Montag wirkten nach. Dort kommt es heute aber punktuell zu leichten Kursverlusten.Die US-Wirtschaft hat sich im März weiter erholt, wie die Einkaufsmanagerindizes zeigten. Am Mittwoch werden die Protokolle der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank erwartet.Der Dow Jones Index verliert 0,1 Prozent auf 33.486 Punkte, die NASDAQ steigt um 0,4 Prozent auf 13.755 Zähler.Im deutschen Handel verbessern sich Biontech um 2,6 Prozent auf 98,94 Euro, für MagForce geht es um 0,2 Prozent auf 4,37 Euro nach oben und Evotec steigen leicht um 0,2 Prozent auf 31,66 Euro.Auf der anderen Seite stehen Vita34, die 2,9 Prozent auf 15,00 Euro abgeben. 4SC korrigieren um 1,8 Prozent auf 1,65 Euro, für MorphoSys geht es um 1,2 Prozent auf 74,68 Euro nach unten.BB Biotech geben 0,5 Prozent auf 75,00 Euro ab und Qiagen notieren nahezu unverändert bei 41,99 Euro.An der Wall Street steigt der NASDAQ Biotechnology Index um 0,7 Prozent auf 4.821 Punkte.Hier geht es für Biogen um 1,2 Prozent auf 274,52 USD nach unten, Arrowhead verlieren 0,8 Prozent auf 66,71 USD, Sarepta Therapeutics korrigieren um 0,6 Prozent auf 75,18 USD.Auf der anderen Seite stehen Regeneron Pharma, die sich um 0,1 Prozent auf 485,23 USD verbessern, Amgen steigen um 0,1 Prozent auf 252,21 USD und Gilead Sciences verbessern sich um 0,1 Prozent auf 66,37 USD.Während der Corona-Pandemie haben sich Politik und Wirtschaft vor allem auf die unmittelbare Bekämpfung von SARS-Cov-2 konzentriert. Man konnte kurzzeitig das Gefühl haben, andere Krankheiten seien kein Problem mehr. Die Realität sieht jedoch anders aus. Weltweit sind mehr als 460 Mio. Menschen an einer Form von Diabetes erkrankt und für diese stehen bislang nur vergleichsweise archaische Therapiemethoden zur Verfügung.Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) will hier einen neuen Weg beschreiten. Das Unternehmen hat ein Gerät entwickelt, das unter die Haut implantiert werden kann und dort die benötigten Wirkstoffe abgibt. Die Cell Pouch könnte dabei nicht zur Behandlung von Diabetes Typ 1, sondern auch von Hämophilie (der sogenannten Bluterkrankheit) und bei einer Schilddrüsenunterfunktion eingesetzt werden. Die Cell Pouch ist kleiner als eine Visitenkarte und bietet transplantierbaren oder therapeutischen Zellen, aber auch artfremden Stammzellen, eine ideale Umgebung.Quelle:www.sernova.comDer Fokus von Sernova auf Diabetes dürfte in der Branche auf Interesse stoßen. Erst kürzlich hat Evotec seine Kooperation mit Sanofi im Bereich Diabetes beendet, so dass Evotec nun einen neuen Partner sucht.Sernova Corp. gab am 15. Juni 2020 bekannt, dass man den Erwerb der zellulären Immunschutztechnologie von Converge Biotech Inc abgeschlossen habe. Dr. Philip Toleikis von Sernova Corp. sagte dazu, dass der Erwerb ein strategischer Beschleuniger für die Erweiterung der Zelltherapieplattform von Sernova ist. Im Rahmen der Übernahme hat sich Sernova Corp. das gesamte geistige Eigentum um die Verkapselungstechnologie für konforme Beschichtungszellen gesichert. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3dZLOlrEin exklusives Interview mit Dr. Toleikis von Sernova Corp finden Sie im Rahmen des jüngsten Profiteer-Updates hier:https://bit.ly/2HSzhW5Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) will aber nicht nur im Bereich der Diabetes-Therapie Fortschritte erzielen. So forscht das Unternehmen in Europa mit mehreren Partnern an einem therapeutischen Zellprodukt zur Bekämpfung der Bluterkrankheit. Das HemAcure-Konsortium hat von der EU bereits Fördergelder in Höhe von 5,6 Mio. Euro erhalten und im Mai wurden positive Ergebnisse präsentiert. Bei der Forschung an Behandlungsmethoden der Schilddrüsenunterfunktion ist Sernova mit einer Kooperation mit Dr. Sam Wiseman der Uni von British Columbia ebenfalls aktiv. Dort laufen vorklinische Proof-of-Concept-Arbeiten.Quelle:www.sernova.comAm 1. Juni 2020 gab Sernova Corp. (WKN: A0LBCR) bekannt, dass mit der börsennotierten AgeX Therapeutics Inc. eine Forschungszusammenarbeit beschlossen wurde. Innerhalb der kommenden zwölf Monate soll die UniverCyte-Gentechnologie von AgeX genutzt werden, um transplantierbare, immungeschützte therapeutische Zellen für die Cell Pouch-Plattform zu erzeugen. Bei AgeX sorgte die Bekanntgabe für einen kräftigen Kurssprung. Lesen Sie die gesamte Mitteilung hier:https://bit.ly/2Mz5bpbSernova hat am 4. August 2020 bekanntgegeben, dass man ein globales Lizenzabkommen mit der University of Miami abgeschlossen habe. Das Unternehmen erweitert damit sein Portfolio and geistigem Eigentum und die Fähigkeiten hinsichtlich der Entwicklung von Zelltherapie-Lösungen für Typ-1 Diabetes. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2BWlCKESernova hat am 18. Januar mitgeteilt, dass der Hauptprüfer der klinischen Studie, Dr. Piotr Witkowski im Rahmen der 2021 American Society of Transplant Surgeons Winter Symposiums positive vorläufige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten präsentierte. Demnach habe Sernovas Cell Pouch bei Diabetes Typ-1-Patienten zusammen mit insulinproduzierenden Zellen eine anhaltende Funktion der Inselzellen und eine bedeutende Verbesserung der Glukosetoleranzparameter gezeigt. Im Rahmen der Präsentation sagte Witkowski weiterhin, dass die Patienten der klinischen Studie eine bedeutsame Reduktion des täglichen Bedarfs an injizierbarem Insulin zeigen. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/2XTrwDDSernova meldete am 28. Januar, dass man mehrere Forschungsvereinbarungen mit internationalen Pharmakonzernen geschlossen hat. Sernova will dabei seine "Cell Pouch"-Technologie mit proprietären therapeutischen Zellen einsetzen, die von den jeweiligen Partnern gestellt werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3pEYrYMAm 3. Februar teilte Sernova mit, dass ein Kooperationspartners des Unternehmens Studienergebnisse der Cell Pouch-Schilddrüsentransplantation im Rahmen der diesjährigen Jahrestagung der American Association of Endocrine Surgeons präsnetieren wird. Die Tagung findet vom 25. bis zum 27. April statt. Dr. Sam Wiseman von der Uni British Columbia wird ein Kurzreferat dazu halten. Dieses wurde unter 140 Kurzreferaten ausgewählt. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3pOFy5VSernova hat am 3. Februar mitgeteilt, dass man eine Finanzierungsrunde im Umfang von 10 Mio. CAD durchführen werde. Diese sei durch Konsortialbanken garantiert. Die Nettoeinnahmen aus der Kapitalerhöhung sollen für das klinische Entwicklungsprogramm, wie der Cell-Pouch-Studie Phase1/2 in den USA verwendet werden. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3cLCXpIDie Kapitalerhöhung dürfte Sernovas Verhandlungsposition gegenüber Big Pharma-Unternehmen deutlich verbesern. Zudem profitiert das Unternehmen von einer vollen Kasse, während die Verwässerung überschaubar bleibt und Ankerinvestoren sichert.Sernova meldete am 18. Februar, dass der Datensicherheits- und Überwachungsausschuss (DSMB) die zweite geplante Überprüfung von Sernovas klinischer Phase 1/2-Studie, die unter dem Titelfirmiert, durchgeführt wird. Der DSMB empfahl die Fortsetzung der Studie. Mehr zur klinischen Studie lesen Sie hier:www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03513939 Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3prCfk8Sernova hat am 25. Februar mitgeteilt, dass man von der TSX Venture Stocks Exchange als einer der Venture 50-Unternehmen für das Jahr 2021 ausgewählt wurde. Der CEO und Präsident von Sernova sagte dazu, dies sei "eine weitere Bestätigung für Sernovas kontinuierliche therapeutische Fortschritte und bildet die Basis für ein weiteres, sehr starkes Jahr, in dem wir das Wachstum des Unternehmens fortsetzen und den Wert für unsere Aktionäre weiter steigern werden.“ Die gesamte Mitteilung dazu lesen Sie hier:https://bit.ly/2Pj6WfbSernova gab am 1. März den erfolgreichen Abschluss einer garantierten Kapitalerhöhung in Höhe von 23 Mio. CAD bekannt. Die Nettoeinnahmen des Angebots werden zur Weiterentwicklung der klinischen Entwicklungsprogramme, auch der klinischen Phase 1/2 Studie der Cell Pouch in den USA verwendet. Die gesamte Mitteilung finden Sie hier:https://bit.ly/3sIUzXWSernova hat am 15. März einen Ausblick hinsichtlich der Entwicklung seiner Technologieplattform veröffentlicht. Dr. Philip Toleikis, der President und CEO von Sernova, teilte darin mit, dass die "klinische Studie, die auf unserer einzigartigen Technologieplattform basiert, weiterhin beträchtliche Fortschritte im Bereich der Therapeutika der regenerativen Medizin erzielt. Dies wird durch die anhaltend positiven Patientenergebnisse in puncto Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit verdeutlicht, während wir uns aktiv dem Abschluss der vollständigen Patientenrekrutierung für die Studie („full enrollment“) nähern. Diese Fortschritte wurden trotz der aktuellen globalen Unsicherheit in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verzeichnet."Weiterhin wurden Updates zu den drei großen Tätigkeitsbereichen von Sernova gegeben, diese umfassen Diabetes, Hämophilie A sowie Schilddrüsenunterfunktion. Sernova teilte zudem mit, dass man sich in aktiven Kooperationen mit einer Reihe von weltweit führenden Pharmakonzernen für verschiedene klinische Zelltherapie-Anwendungen befindet. Die gesamte Mitteilung dazu lesen Sie hier:https://bit.ly/30IDTUHKürzlich hat Chris Temple von The National Investor sich zu Sernova geäußert und betont, dass kein Unternehmen in seiner Forschung und Entwicklung so weit sei, wie Sernova in seinem Bereich oder solche Studienerfolge vorweisen könne. Zudem, so Temple, würde die am 28. Januar gemeldete Kooperation mit Pharmakonzernen für sich selbst sprechen.Die kanadische Presse hat sich in den vergangenen Monaten vermehrt mit den Fortschritten bei Sernova beschäftigt. TroyMedia titelte kürzlich "A Canadian Path to a Regenerative Cure to Type 1 Diabetes". Der Beitrag zu Sernova war in mehr als zwanzig kanadischen Publikationen erschienen.Sernova teilte am 6. April mit, dass man sich im Rahmen der 81. Scientific Sessions der American Diabetes Association präsentieren werde. Im Rahmen der vom 25. bis zum 29. Juni stattfindenden Veranstaltung wird der leitende Prüfarzt Dr. Piotr Witkowski neue Daten und Beobachtungen der laufenden Studie vorstellen. Die gesamte Mitteilung können Sie hier lesen:https://bit.ly/3dCLv0REin Wettbewerber von Sernova (WKN: A0LBCR) wurde im vorvergangenen Jahr für 950 Mio. USD aufgekauft. Übersetzt auf Sernova würde dies einem Kurs von voll verwässerten 5,24 CAD entsprechen. Der Analyst Douglas Loe, einer der renommiertesten Biotech-Analysten, hat das Kursziel für Sernova kürzlich deutlich angebot. Wurden bislang 1,00 CAD erwartet, sieht der Analyst nun ein Kursziel von 2,50 CAD. Dabei bezeichnete Loe die Cell Pouch als "substanziellen Vorteil bei der Zelltransplantationstechnologie".Mehr zu den starken Aussichten für Sernova Corp. 