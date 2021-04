Mit der Option, auch gängige Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin) in das Zahlungsnetzwerk von PayPal aufzunehmen, gewinnen sowohl die genannten Kryptos als auch PayPal an weiterer Akzeptanz. Dieser Umstand sollte sowohl dem Aktienkurs von PayPal als auch den genannten Kryptowährungen weiteren Auftrieb verleihen. Mittlerweile unterstützt das System von PayPal Zahlungen in 26 Währungen weltweit und verwaltet 377 Millionen aktive Konten. Ein neuer Herausforderer für den globalen, elektronischen Zahlungsverkehr könnte Facebooks Kryptowährung „Diem“ sein. Doch Diem muss erst gegen die jahrelange Erfahrung und globale Verbreitung von PayPal bestehen. PayPal hingegen sieht bis zum Jahr 2025 einen geplanten Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar. Diese Wachstumsaussichten veranlassen Investoren, auch höhere Multiples zu akzeptieren. Das erwartete KGV 2023 liegt aktuell bei 47.

.

Zum Chart

.

Aktuell ist an den relevanten Märkten eine Korrektur innerhalb des Aufwärtstrends im Gange, die auch die Kursentwicklung von PayPal erfasst hat. Der Kurs hat innerhalb der Seitwärtsrange den Widerstand bei 277,06 US-Dollar getestet und sich darauf im Einklang mit dem breiten Markt in den letzten 4 Handelstagen um 5 Prozent nach unten entwickelt. Im übergeordneten Bild markierte das Papier am 16.02.2021 das All Time High beim Level von 309,14 US-Dollar. Aufgrund des hohen KGVs fiel die darauf folgende Korrektur im Vergleich zur Benchmark NASDAQ 100 stärker aus. Der wichtige Supportbereich bei 226,61 US-Dollar wurde an drei Handelstagen getestet, aber nicht unterschritten. Je nachdem wie lang die Korrektur dauert, könnte auch der Support bei 254,9 US-Dollar die Kursverluste einbremsen und den Aufwärtstrend fortsetzen. Das Ziel könnte bei 305 US-Dollar liegen, wobei der Stopp knapp unterhalb der starken Supportlinie bei 223,05 US-Dollar platziert werden sollte.