Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

GOLD Zwischenkorrektur bringt uns nächsten Einstieg! Wir sehen den Goldmarkt aktuell an einem Zwischenziel angelangt und imminent eine Zwischenkorrektur in der übergeordneten Aufwärtsbewegung ausbauen. Was jetzt zu tun ist lesen Sie hier!