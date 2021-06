In der letzten charttechnischen Besprechung zu Salesforce vom 28. Mai 2021: „Salesforce: Mit Karacho ausgebrochen!“ wurde auf einen Kurssprung direkt an 240,00 US-Dollar und somit aus dem laufenden Abwärtstrend hingewiesen. Zwar verweilt das Papier derzeit noch in diesem Bereich, könnte allerdings von weiterem Kaufinteresse profitieren und seine übergeordneten Ziele weiter abarbeiten. Ein klassischer Pullback zurück auf 230,00 US-Dollar würde hervorragende Einstiegschancen für mittelfristige Long-Positionen etablieren.

Langsam, aber sicher

Das Long-Signal bei der Salesforce-Aktie wurde bereits aktiviert, über das bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA4GQ2 kann weiterhin an einem Anstieg zunächst an 250,00 und darüber an 270,00 US-Dollar überproportional partizipiert werden. Trotzdem sollten zwischenzeitliche Rücksetzer auf 230,00 US-Dollar und vielleicht sogar noch den EMA 50 bei 226,00 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden. Ins bärische Lager würde Salesforce dagegen erst unterhalb des EMA 200 und der Kursmarke von 220,00 US-Dollar wechseln. Dann könnten Abschläge sogar auf 200,00 US-Dollar bevorstehen.