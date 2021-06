Es gibt ja so Vorurteile, z.B. dass Bedienungsanleitungen und FAQs nie gelesen werden. Zugegeben, die FAQs der Small Cap Champions sind etwas versteckt auf der Webseite. Aber manche Fragen, die darin beantwortet sind, erhalte ich einfach öfter – z.B., warum ich keine Stopps für unsere Aktien angebe. Nun stellte mir ein Leser erneut diese Frage, allerdings mit einer interessanten Nuance, die eine Möglichkeit eröffnet, das Problem unter Umständen zu lösen. Daher will ich Ihnen die Antwort nicht vorenthalten.

Liebe Leserinnen und Leser,die meisten Börsendienste sind auf das kurzfristige Trading ausgerichtet, häufig mit gehebelten Derivaten. Der vermeintliche Vorteil dabei ist, dass man – im Erfolgsfall – schnell hohe prozentuale Gewinne einfahren kann. Das macht sich nicht nur für die Leser gut, sondern vor allem für die Anbieter: Sie können mit einer entsprechend hohen Performance werben – nach dem Motto „Eine Million in X Jahren!“Was bei kurzfristigen Trades unbedingt verhindert werden mussDer Nachteil dabei ist, dass der Hebel natürlich auch in die andere Richtung wirkt, also schlimmstenfalls hohe Verluste produziert. Diese müssen natürlich unbedingt verhindert werden. Das übliche Mittel dazu sind Stop-Loss-Kurse, die in der Regel gleich bei der Ordererteilung mit angegeben werden. Sie sorgen dafür, dass bei Unterschreiten des Stopp-Kurses die Position automatisch verkauft und damit der Verlust begrenzt wird.Warum es bei unseren Small Caps keine Stopps gibtBei den Small Cap Champions gebe ich keine Stopp-Kurse an. Den wichtigsten Grund dafür habe ich, wie gesagt, bereits in den FAQs erläutert.