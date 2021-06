Goldpreis: Gemischtes Bild, aber die Unterstützung hält!

Als am Mittwochabend die Federal Reserve nach ihrer turnusmäßigen Sitzung zur Pressekonferenz lud, hatte der Markt sich schon ein Urteil gebildet. Viele Investoren erwarten nun früher als geplant Zinserhöhungen bzw. ein Ende der Anleihekaufprogramme. Es wird sicherlich nur um eine minimale Erhöhung der Zinsen gehen, vielleicht schon 2022, eventuell auch erst 2023. Dennoch hat die Fed ordentliche Turbulenzen ausgelöst. DIe Aktienmärkte gaben in einem ersten Schrit kräftig nach. Viele Marktteilnehmer erwarten nun, dass Geld vermehrt abgezogen wird und in Zinspapieren landet. Auch wenn Geldmarktfonds und ähnliche Produkte nicht wirklich attraktiv sind aus SIcht von Privatanlegern. Für Institutionelle Anleger spielen sie eine wichtige Rolle.

Goldpreis: Wichtige Unterstützung hält

Auch der Goldpreis musste kräftig Federn lassen und ging am Freitag mit einem Zweimonatstief aus dem Handel. Allein der Verlust in der vergangenen Woche betrug satte -6 Prozent. Die Gewinne aus dem Mai wurden damit komplett eliminiert. Immerhin konnte sich Gold nun wieder etwas erholen. Die wichtige Unterstützung bei rund 1.775 US-Dollar je Unze scheint zu halten. Eine stärkere Gegenbewegung wäre allerdings wünschenswert. Immerhin profitiert Gold von sinkenden Anleiherenditen. Auch wenn der Realzins noch lange im negativen Terrain bleiben dürfte, scheinen Goldanleger bei ersten Anzeichen einer Verunsicherung die Notbremse ziehen zu wollen. Dies gilt aber nicht für alle. Die ETF-Anleger scheinen das niedrigere Preisniveau bei Gold dagegen als Kaufgelegenheit zu sehen. Laut Daten von Bloomberg gab es am Freitag schon ordentliche Zuflüsse von 9 Tonnen für diese Goldfonds. Die Frage ist, ob diese Käufe auch in den kommenden Tagen anhalten. Dann wären sie ein positives Signal für den Goldmarkt.

Goldaktien: Chance zum Einstieg

Wer die Schwäche bei Gold nutzen will, sollte unbedingt sein AKtien-Portfolio ausbauen. Zu den Übernahmekandidaten in Westafrika zählt Roscan Gold (0,41 CAD | 0,27 Euro; CA77683B1076). Das kanadische Unternehmen Roscan Gold entwickelt das Goldprojekt Kandióle in Mali. Dort hat man bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier. In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Bereits im dritten Quartal will man für Kandióle die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung vorlegen. Im Umkreis von weniger als 100 Kilometern um Kandióle befinden sich ein halbes Dutzend Goldminen mit Betreibern wie Barrick Gold (Loulo-Gounkoto-Mine), B2Gold (Fekola-Mine) oder auch ein Goldprojekt von IAMGold. Die Analysten von Stifel GMP sehen in Kandióle das Potenzial für mehrere Millionen Unzen Gold und deshalb im Unternehmen auch einen Übernahmekandidaten. Hier könnte aus mehrere Vorkommen auf der Liegenschaft eine zentrale Mühle betrieben werden. Das Kursziel der Analysten liegt bei 0,80 CAD und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Das Papier war im Zuge des Goldpreisverfalls in den vergangenen Tagen deutlich zurückgekommen.