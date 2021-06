Seit einem Kursniveau von 87,50 US-Dollar und damit den Märztiefs aus 2020 lief es für die Caterpillar-Aktie wie am Schnürchen gezogen, das Papier konnte auf einen Höchstwert von 246,69 US-Dollar im zweiten Quartal dieses Jahres zulegen. Dort kam es jedoch zu verblüffen starken Gewinnmitnahmen und einem Rutsch auf 205,50 US-Dollar. Sollte der Abgabedruck weiter anhalten, würde sich diese Situation für ein Short-Investment anbieten. Zuvor allerdings könnte eine kurzzeitige Pullbackphase zur Oberseite starten.

Pullback möglich

Auf Sicht von nur wenigen Tagen könnte CAT nach den massiven Verlusten den letzten zwei Wochen eine kurzzeitige Erholungsbewegung zurück auf ein Niveau von 216,04 US-Dollar, darüber bis grob zu 221,97 US-Dollar vollziehen. Von da an wird jedoch wieder eine fallende Aktie gesehen, Ziele sind um 200,00 sowie darunter im Bereich von 183,81 US-Dollar angesiedelt. Ein kurzer Zwischenstopp dürfte am EMA 50 bei 195,00 US-Dollar erfolgen. Um die Chance auf einen Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 246,69 US-Dollar zu erhalten, müsste CAT ein Niveau von mindestens 235,90 US-Dollar zurückerobern.