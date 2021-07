Im Großen und Ganzen befand sich die Continental-Aktie bis Anfang 2018 in einem breiten Aufwärtstrend, dieser erlaubte einen Anstieg auf 257,40 Euro zu vollziehen. Von dort ist der Wert schließlich zur Unterseite abgeprallt und tendierte die nächsten zwei Jahre über talwärts, der Corona-Crash zwang Continental sogar auf einen Wert von 51,45 Euro abwärts. Seither allerdings konnte ein beachtlicher Teil der Verluste wieder aufgeholt werden, das Wertpapier scheiterte zuletzt jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch über das markante Widerstandsband verlaufend um 130,20 Euro und somit den EMA 50 auf Monatsbasis. Besagter Trendbruch setzte letzte Woche ein und könnte die Aktie kurzzeitig unter Druck bringen. Insgesamt aber könnte das einen wichtigen Beitrag zu einer inversen SKS-Formation beitragen, die sich seit Anfang 2019 im Aufbau befindet.

Kurz- bis langfristig interessant

Kurzfristig dürfte die Continental-Aktie durch den Trendbruch etwas Abwärtsdruck verspüren, Abschläge auf den EMA 200 bei 109,23 Euro käme nicht überraschend. Eine weitere Zielmarke liegt um glatt 100,00 Euro. Gelingt an dieser Stelle eine Stabilisierung und anschließend Trendwende, würde sich das Bild einer inversen SKS-Formation merklich festigen, zur Aktivierung muss jedoch das Widerstandsband um 130,00 Euro überwunden werden. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial zurück an 160,45 Euro freisetzen.