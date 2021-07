Lange Zeit hat Elon Musk die Krypto-Anleger vor sich her getrieben. Kurze Zeit war es sogar möglich, einen Tesla mit Bitcoins zu erstehen. Das schlechte Umwelt-Image der führenden Krypto-Währung bewog Tesla zu einer Zurücknahme dieser Aktion. Das schlechte Umwelt-Image führte generell zu andauernden Kursverlusten seit dem Hoch am 14. April 2021, nachdem auch China immer stärkere Restriktionen und Verbote implementierte.

.

Zum Chart

.

Der Bitcoin-Hype trieb den Kurs bis auf das All-Time-High am 14.April 2021 bei 64.899 US-Dollar. Darauf folgte eine drei Monate andauernde Konsolidierungsphase, wo trotz heftiger Abverkäufe die Unterstützung rund um den Wert 30.000 US-Dollar nie nachhaltig unterschritten wurde. Am 20. Juli 2021 war die Bitcoin-Welt noch dunkelschwarz und viele Marktteilnehmer gingen von weiteren Kursverlusten und einem Unterschreiten der 30.000 US-Dollar Supportzone aus. Doch ein Gerücht über die Legitimation von Bitcoin in der Amazon Welt sorgte für eine Bärenfalle und der Kurs schnellte innerhalb von vier Tagen um knappe 38 Prozent von 30.000 auf 40.000 US-Dollar. Diese heftige Reaktion ist auch mit einem short squeeze zu erklären, in Folge dessen sich der Kursverlauf bis zum Widerstand bei 40.951 US-Dollar nach oben entwickelte. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass der Kurs die 30.000 US-Dollar unterschreitet, sondern sich in der Range bis 46.268 US-Dollar weiterentwickeln wird.