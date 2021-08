Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt MDax und SDax auf Rekordhoch - Im Dax kaum Elan Am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag der MDax der mittelgroßen Werte sowie der Nebenwerteindex SDax so hoch gestiegen wie noch nie. Im Dax hingegen hielt sich der Schwung in Grenzen. Etwas unter seinem bisherigen Rekordhoch von 15 810 …