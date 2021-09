Seit März letzten Jahres läuft in der BASF-Aktie eine Erholungsbewegung, diese reichte im Frühjahr bis auf ein Niveau von 72,88 Euro aufwärts. Dort etablierte Marktteilnehmer anschließend ein Doppelhoch und schickten die Aktie talwärts in Richtung der zentralen Unterstützung von 61,00 Euro. Nach einem erfolgreichen Test in der abgelaufenen Handelswoche traten wieder Käufer in Erscheinung und hievten das Papier in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 64,70 und 65,81 Euro aufwärts. Für handfeste Long-Signale muss jedoch der laufende Abwärtstrend erst noch beendet werden.

Keine leichte Aufgabe

Solange der Abwärtstrend intakt ist, bleiben Bären tendenziell im Vorteil. Ein Kursanstieg über 67,80 Euro könnte jedoch in der BASF-Aktie zu einem Ausbruch und damit Kaufsignal in Richtung 72,88 Euro führen. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an den langfristigen Widerstand von rund 75,00 Euro zuzulegen. Abschläge unter 61,00 Euro würden dagegen weiteren Konsolidierungsbedarf auf 56,10 Euro aufdecken.