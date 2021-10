Abwärtstrend hält an: Silber fällt auf 14-Monatstief!

Beim Silberpreis hält die Talfahrt an. Das Edelmetall fällt auf den niedrigsten Stand der vergangenen 14 Monate. Und auch die Silberaktien müssen unter dem anhaltenden Abwärtstrend leiden.

Neues Bohrprogramm auf San Marcial

Klar ist, dass auch die Silberaktien unter dieser Entwciklung leiden. So hat sich das Papier von GR Silver Mining (0,27 CAD | 0,18 Euro; CA36258E1025) seit dem Jahreshoch gedrittelt. Im Gegensatz dazu haben die Kanadier operative Fortschritte für ihre beiden Silberprojekte in Mexiko gemeldet. So legt man für das Plomosas-Projekt die erste Ressourcenschätzung vor. Plomosas gilt als Flaggschiffprojekt des Unternehmens, handelt es sich doch um eine historische Mine mit einer guten Infrastruktur. Plomosas kommt nach dieser Studie auf 10,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der höheren Kategorie „indicated“ (angedeutete Ressource) sowie 21 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“ (vermutete Ressource). Ausführliche Informationen zur Resource finden Sie an dieser Stelle. Daneben besitzt GR Silver Mining bereits eine NI 43-101 konforme Ressource mit 36 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „indicated“ sowie 11 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“. für das benachbarte San Marcial-Projekt. Auch hier hat man bereits die Exploration weitergetrieben und legt nun ein neues Bohrprogramm auf. Es umfasst 1.500 Bohrmeter und soll die Resource im Untergrund erweitern. Hierzu hatte man bereits einen alten Tunnel wiederhergerichtet, von dem aus tiefere Bohrziele kostengünstig erreicht werden können. Neue Bohrziele hatte man dank der jüngst abgeschlossenen geophysikalischen Analysen erhalten. Durch den Kursverfall bietet sich antizyklisch handelnden Investoren die Möglichkeit, günstig ein paar Aktien von GR Silver Mining einzusammeln.