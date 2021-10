Aktien Evergrande will milliardenschweren Anteil verkaufen Anzeige Gastautor: Dennis Austinat | 05.10.2021, 07:55 | | 628 0 05.10.2021, 07:55 | Der in Zahlungsverzug geratene zweitgrößte Immobilienentwickler in China Evergrande steht kurz vor einem milliardenschweren Anteilsverkauf. Die Aktie bleibt ausgesetzt. Der in Zahlungsverzug geratene zweitgrößte Immobilienentwickler in China Evergrande steht kurz vor einem milliardenschweren Anteilsverkauf. Die Aktie bleibt ausgesetzt. Demnach will der Immobilienriese für mehr als fünf Mrd. Dollar 51 Prozent an seiner Immobilienmanagement-Tochter Evergrande Property Services Group an den Wettbewerber Hopson Development verkaufen. Wegen der angekündigten Transaktion wurden die Aktien der beiden am Montag vom Handel ausgesetzt. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Evergrande hat sein rasantes Wachstum in den vergangenen Jahren mit Krediten finanziert und Schulden von mehr als 300 Mrd. Dollar angehäuft. Das Unternehmen hat zuletzt Anleihenzinsen nicht bezahlt und muss in den kommenden Monaten weitere Zinsen von insgesamt 162 Mio. Dollar stemmen. Investoren sorgen sich, dass ein Zusammenbruch weitreichende Folgen für das Finanzsystem und andere Branchen haben wird. Die Anleger hoffen deshalb auf staatliche Unterstützung. Die Regierung in Peking hatte staatseigene Unternehmen vergangene Woche dazu aufgefordert, Teile von Evergrande zu übernehmen. Die chinesische Zentralbank hatte erklärt, sie werde die Interessen der Privatanleger schützen. Aktie kann Erholung nicht fortsetzen Ob das ausreicht, ist unsicher. Die Aktie bleibt angeschlagen, der Handel ausgesetzt. Die Evergrande-Aktie kann den Widerstand bei 3,34 daher nicht überwinden. Eine stärkere Verpflichtung der chinesischen Regierung würde der Aktie helfen. Erhalten Sie genau das, wofür Sie zahlen, mit provisionsfreiem Investieren in Aktien: 100% Aktien 0% Provision



Weiterführende Infos zu eToro: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 76% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien. Wertpapier

Apple Aktie Deutsche Wohnen Aktie Facebook Registered (A) Aktie Vonovia Aktie China Evergrande Group Aktie





0 Autor abonnieren Erhalten Sie genau das, wofür Sie zahlen, mit provisionsfreiem Investieren in Aktien:CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 76% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.Seit über einem Jahrzehnt istin der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Disclaimer