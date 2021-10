Am 20. Oktober veröffentlicht Tesla die Finanzergebnisse für das Q3 2021. Das Management geht davon aus, dass in einem mehrjährigen Betrachtungshorizont die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der ausgelieferten Einheiten rund 50 Prozent beträgt. Für das gesamte Jahr 2021 wird sogar mit einem stärkeren Wachstum unter der Annahme einer stabilen Lieferkette gerechnet. Die Nachfrage nach Elektroautos von Tesla übersteigt aktuell das Angebot bei weitem. In Deutschland gab es im September 2021 mehr Neuzulassungen des Tesla Model 3 als von Audi A4, BMW 3er und Mercedes C-Klasse zusammen. Das Ausstoßwachstum hängt aber auch sehr stark an der Inbetriebnahme der Fabriken nahe Berlin und in Austin Texas noch im Jahr 2021 ab.

.

Zum Chart

.

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 bildete der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung bis Mai 2021 aus. Im Juni 2021 scheint die Konsolidierung am Niveau von 546,64 US-Dollar abgeschlossen und der Kurs ist entlang einer flacheren Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High am Level von 893,44 US-Dollar unterwegs. Der Widerstand bei 703,12 US-Dollar wurde schließlich Ende August überwunden und fungiert aktuell als Kernunterstützung. Trotz der eingekehrten relativen Ruhe bei den Kursschwankungen weist die Tesla-Aktie eine implizite Volatilität von 45 aus. Die Marktteilnehmer rechnen augenscheinlich bei der Veröffentlichung der Q3 Zahlen am 20. Oktober mit gröberen Kursschwankungen. Mittelfristig sind die für einen Autobauer gehandelten KGVs von jenseits der 100 durch die aktuelle exponentielle Output-Steigerung zu rechtfertigen. Langfristig sollte aber die etablierte Autoindustrie den technischen Rückstand aufholen und der bekannte US-Shortseller Michael Burry Recht behalten.