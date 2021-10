Gleich vier Top-Trader mit Wochengewinnen von über 4%

Richtig gut lief es in den vergangenen Tagen für Simon Weishar, dessen vor allem im vergangenen Jahr überaus erfolgreiches wikifolio Szew Grundinvestment mit einem Plus von 6,8% unser Top-Performer diese Woche ist. Der Trader konzentriert sich aktuell auf lediglich sieben Werte in seinem Portfolio, das trotzdem voll investiert ist. Die beiden Schwergewichte, Softbank und Prosus, kommen zusammen schon auf einen Depotanteil von 40%. Der klare Fokus ermöglicht es dem Trader, sich mit allen Depotwerten sehr ausführlich zu beschäftigen und aus seinen Analysen dann die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mit diesem Ansatz hat er den Wert seines wikifolios seit unserer Aufnahme im Mai 2016 um sehr beachtliche 276% steigern können.

Neben Weishar gab es diesmal noch drei weitere Trader, die im Vergleich zur Vorwoche einen Zuwachs von über 4% erzielen konnten. Konkret handelt es sich dabei um die wikifolios All in One (+5,5%) von Jürgen Kraus, High-Tech Stock-Picking (+4,8%) von Stefan Waldhauser und Aktien-Werte First (+4,3%) von Wilhelm Reuss. Weniger gut lief es diesmal für Maik Schwäbe. Der Börsenprofi fuhr mit seinem wikifolio German Top Momentum einen Wochenverlust von 1,4% ein. Auch im gesamten bisherigen Jahresverlauf kommt das Musterdepot bei einem Minus von 4,4% nicht wirklich ins Rollen. Sorgen bereitet uns das aber nicht, da wir wissen, was der Trader kann und wie professionell er hier agiert.

