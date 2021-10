Der Wochensaldo im DAX ist fast unverändert. Dabei zogen die Autowerte heute wieder an und verhalfen dem Index zu einem versöhnlichen letzten Handelstag in dieser Woche.

Ask 10,09

Ask 10,37

Der Handelsstart war auch heute wieder sehr volatil. In der Vorbörse notierten wir über 15.500, nachdem der Donnerstag knapp darunter an der bekannten Unterstützung von 15.470 endete.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf die ersten Notierungen und das Gesamtbild des Index. Welche Konstellationen waren hier schon ableitbar?

Direkt zum XETRA-Start konnte sich der DAX über der 15.500 etablieren und die Abwärtstrendlinie der letzten Tage erreichen. Es genügte ein Impuls aus China, um hier weiterer Gewinne einzuleiten.

Das direkte Auftreffen auf die Vortageshochs und den Abwärtstrend im Stundenchart brachte eine Mischung mit sich, die sich auf der Oberseite entlud. Am Vortag hatten noch die Aktien von SAP und Siemens den Index gebremst. Rechnet man diese Verluste heraus, wäre der DAX bereits am Donnerstag auf Vorwochenschlussniveau gewesen. Dies stellen wir hier ausführlich dar und blicken danach auf den Dow Jones, der ebenfalls "gedeckelt" scheint.

Dort bremste auch eine Aktie den Aufwärtstrend - die IBM-Aktie. Erlöse steigen kaum noch an und die Gewinne sinken. Was waren die Hintergründe?

Zweite Aktie heute Morgen, auf die man schauen sollte, war Snap. Die Foto-App hat massive Probleme beim Geschäftsmodell, da ein so genanntes "App Tracking" von den Nutzern akzeptiert werden muss und zu Umsatzeinbußen führt. Steht das Modell auf der Kippe? Der Aktienkurs verlor gestern ein Viertel in der Nachbörse.

Mit Schwung durchbrach der DAX seine kurzfristigen Widerstände und schloss das Gap vom Wochenstart. Direkt vor dem Vorwochenhoch, was am Freitag erzielt wurde, drehte er jedoch gleich wieder und konsolidierte bis zum Mittag. Ein Verlauf, den wir in dieser Woche bereits mehrfach beobachteten und den unser Händler Patrick im Interview zusammenfasste:

Somit schaffte es der DAX am Morgen auf ein neues Wochenhoch, was aber auch wieder abverkauft wurde. Der Schub basierte letztlich auf einer Meldung zu Evergrande, die einer Zahlungsverpflichtung nachkommen. Das große Chartbild hat sich jedoch nicht gewandelt. Wir notieren weiterhin in einer engen Bandbreite und warten auf weitere Impulse.

Die gab es bei einzelnen Unternehmen. So meldete L'Oréal sehr feste Quartalszahlen und kann im Aktienkurs in Richtung Jahreshoch tendieren. Unser Händler Patrick nahm dazu Stellung und besprach mit uns auch die Auswirkungen auf den Konkurrenten Beiersdorf.

Mit Optik haben auch alle Nutzer bei Snap zu tun, die jedoch weniger Umsatz beim Unternehmen generierten. Diese Aktie ist heute massiv unter Druck - wir berichteten ausführlicher im Livestream am Morgen.

Die Erholung im DAX ging über die Mittagszeit dann weiter und erreicht mit 15.614 Punkten ein Niveau, welches ein neues Monatshoch im Oktober markiert. Davon wich der Index per Schlusskurs zwar wieder ab, aber die Dynamik scheint damit eher auf der Oberseite zu finden sein. Noch dazu, wo der Dow Jones ein neues Rekordhoch heute erzielte.

Mit Blick auf die Vola gab es einen kleinen Rücklauf. Zudem wurde eine Kurslücke von 20 Punkte zum Donnerstag auf der Unterseite zurückgelassen. Letztlich bremsten die Daten zu den Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensstimmung fiel in Deutschland wie auch in der Eurozone im Oktober überraschend stark zurück, berichteten die Marktforscher von IHS Markit heute.

Die entsprechenden Tagesparameter vom DAX-Handelstag sind hier aufgeführt:

Eröffnung 15.507,99 Tageshoch 15.614,76 Tagestief 15.492,29 Vortageskurs 15.472,56 Schlusskurs 15.542,98

Der Intraday-Chart zeigt den dynamischen Start und das spätere Monatshoch deutlich auf:

Der Nasdaq stand heute unter Druck, nachdem Intel einen schwachen Ausblick präsentiert hatte.

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Die gestrige Erholung bei den Automobilwerten setzte sich heute fort. Tagesgewinner Volkswagen und BMW standen ganz oben auf der Liste. Aus München kam heute der erste "Tesla-Fighter" mit dem offiziellen Namen i4, nur wenige Tage nach der Vorstellung des Elektro-SUV BMW iX. Das begeisterte die Anleger.

Dabei hat die Branche durchaus auch negative Meldungen zu verdauen. So rechnet der Chef von Continental Nikolai Setzer in diesem Jahr nur noch mit 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro Umsatz. Zur ursprünglichen Prognose fehlen damit jeweils eine Milliarde Euro.

Die Lieferanten von Essen & Konsum waren nach den Markit PMI Daten heute im hinteren Feld des DAX zu finden. Eine Delivery Hero und eine Zalando verloren jeweils knapp drei Prozent. Neben den Einkaufsmanagerdaten wirkten auch die nun wieder gestiegenen Coronazahlen nach. Eigentlich eher ein Plus für das Geschäftsmodell, bei wechselnder Stimmung der Anleger jedoch heute eher ein Manko.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart vor Befreiungsschlag

Mit dem neuen Monatshoch hat der DAX zumindest versucht, den Ausbruch dynamisch zu gestalten. Immerhin war der Index gestern über die Abwärtstrendlinie gestiegen. Kann sich dieser Bewegung nachhaltig etablieren?

Darauf warten Anleger nun in der kommenden Woche mit Blick auf den Tageschart:

Auf die charttechnische Situation und spannende Einzelwerte gehen wir auch Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen später mit unserem Händler Kai auf diesem Kanal über das Marktgeschehen zum Wochenstart.

