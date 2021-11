Was sind Dividenden?

Die Dividende ist der Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft, der an die Eigentümer – also die Aktionäre – ausgeschüttet wird. Unternehmen sind nicht verpflichtet, eine Dividende zu zahlen. Anstatt einer Ausschüttung können sie den Gewinn auch in die Firma reinvestieren. Ob eine Dividende gezahlt wird und in welcher Höhe, darüber entscheidet die Hauptversammlung. In Deutschland wird die Dividende in der Regel einmal im Jahr ausgezahlt.

Ausschlaggebend für Dividenden-Investoren ist nicht die absolute Höhe der Auszahlung, sondern das Verhältnis zum Aktienkurs, die sogenannte Dividendenrendite. Errechnet wird die Dividendenrendite, indem die Dividende durch den Aktienkurs dividiert und mit 100 multipliziert wird.