Den Höhepunkt markierte BioNTech nach der Kursrallye aus 2020/21 bei 464,00 US-Dollar Anfang August und ging anschließend in einen nicht unerwarteten Abwärtstrend über. Dabei reichten die Abschläge zeitweise sogar bis unter den 200-Tage-Durchschnitt auf die zentrale Unterstützung um 215,00 US-Dollar abwärts. Dort konnte zu Beginn dieses Monats schließlich eine Stabilisierung vollzogen werden und erlaubte es in den Bereich des EMA 50 sowie des laufenden Abwärtstrends zuzulegen.

Nicht nur Impfstoffhersteller

Die BioNTech-Aktie ist nicht nur kurzfristig wegen des Impfstoffes interessant, sondern auch wegen der Arbeit in anderen medizinischen Bereichen, wie beispielsweise der Krebstherapie. Und das könnte langfristig weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten, kurzfristig müsste der Bereich um 280,00 US-Dollar überwunden werden, damit ein Anstieg an 300,00 und darüber 320,00 US-Dollar vollzogen werden kann. Oberhalb von 320,00 US-Dollar würden mittelfristige Anstiegschancen an 380,00 US-Dollar spürbar ansteigen. Solange allerdings der Abwärtstrend intakt bleibt, bleiben Rückfallrisiken zurück auf den EMA 200 bei 235,48 US-Dollar allgegenwärtig.