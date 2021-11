Aktie springt über 1000 Euro Tesla: Baugenehmigung für Giga Grünheide rückt näher Rollt der erste Tesla "made in Germany" noch in diesem Jahr vom Band? Die Erörterung von Einwänden an der Fabrik geht am heutigen Montag zu Ende. Geht es nach Tesla-Boss Musk, soll das Werk im Dezember in Betrieb gehen. Foto: Christophe Gateau/dpa Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) zeigte sich am Montag zuversichtlich, dass die Auswertung der Beschwerden und Kritiken am Tesla-Werk keine "Riesenprobleme" verursachen werden. Im Übrigen sei die Stimmung bei den Treffen der "Tesla Task Force" derzeit ausgesprochen gelöst. Eine erste Online-Befragung zu Einwänden gegen die Baustelle im Oktober musste wiederholt werden. Kritiker hatten bemängelt, dass die Erörterung zu spät angekündigt worden sei. Bisher läuft der Bau der E-Auto-Fabrik dank insgesamt 19 Vorab-Zulassungen der Behörden. Die Kritik von Umweltschützern und Anwohnern zielt besonders auf die Auswirkungen für das Trinkwasser in der Region ab. Außerdem befürchteten sie negative Folgen für Wald und Tiere. Tesla hatte die Kritik stets zurückgewiesen. Bei einem Tag der offenen Tür im Oktober hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, noch vor Ende des Jahres mit der Produktion beginnen zu können. Die Tesla-Aktie liegt im Tradegate-Handel am Montagmittag knapp 2,5 Prozent im Plus bei 1030 Euro. Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion



Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion | 22.11.2021, 13:58

