LS-X-Marktbericht DAX-Korrektur in der Fortsetzung

Marktbericht am Abend: Der DAX notiert wieder im Minus, selbst die Corona-Aktien waren heute schwächer. Welche Storys gab es am Markt.

Starker Start in die DAX-Woche

Der negative Wochenausklang wurde am Montag erst einmal nicht fortgesetzt. Die Vorbörse blickte nach oben und notierte bereits vor dem XETRA-Start bei 16.200 Punkten auf einem gefestigtem Niveau. Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese ersten Notierungen des Tages und das Gesamtbild des Index im Tageschart. Der DAX kühlte sich am Freitag bereits ab und brachte die Rallye damit ins Stocken. Davon war auch nach der XETRA-Eröffnung zum Wochenstart nichts mehr zu sehen. Der Index notierte mit 16.200 Zählern in der Vorbörse nur 90 Punkte unter seinem Rekordhoch. Viel stärker war am Freitag der Nasdaq, der mit neuen Rekorden glänzte. Damit setzt er seine Rekordfahrt fort, die von den Schwergewichten getragen wird. Gemeint sind Apple und Microsoft, die auf neue Allzeithochs stiegen. Speziell zu Apple stellt Andreas Bernstein heute einige Ideen und Gerüchte um das Apple-Car vor, die über Bloomberg gestreut wurden. Drittes Thema war der Biotechnologiespezialist aus Tübingen, die CureVac. Ein neuer Anlauf für eine Zulassung ist in Sicht. Die Aktie zog daraufhin bereits an. Wo liegen hier mögliche Ziele? Nach dem XETRA-Start verlor der DAX jedoch recht schnell an Boden und blickte auf die Kurslücke, die zum Wochenstart entstanden war. Sie konnte bis zum Mittag recht genau geschlossen werden. Aktienwerte im Mittagsvideo der LS-X Der somit neu entstandene Abwärtsdruck war für unser Gespräch mit Roland aus dem Handel kein Grund zur Beunruhigung. Stimmt doch weiterhin das Gesamtbild und Corona ist bisher an der Börse kein Thema. Die Stärke vom Morgen wurde damit wieder abverkauft. Daher sprachen wir über folgende Aktienwerte: Bewegung gab es im Immobiliensektor. Vonovia muss auf eine Kapitalerhöhung von 8 Milliarden Euro zurückgreifen, um den Konkurrenten Deutsche Wohnen zu übernehmen. Wie vollzieht sich dies am Kapitalmarkt? Bei Vestas Wind gab es am Freitag einen Hackerangriff. Die Systeme werden nun wieder hochgefahren. Die Lage ist jedoch ernst und könnte auch weitere Unternehmen treffen. Von daher ist der dritte Wert im Bereich Cybersecurity angesiedelt - die Palo Alto Networks. Das Unternehmen konnte sehr gute Geschäftszahlen vorweisen und notiert aktuell auf einem neuen Rekordhoch. Alle drei Werte schauten wir uns mit Charts entsprechend im Video gemeinsam an. Schwacher Wochenstart im DAX Nach die Mittagszeit wurde die negative Stimmung noch einmal verstärkt. Der Index traf punktgenau auf das Tief vom Freitag und prallte dort zunächst ab. Eine technische Erholung brachte den Index fast an das Tageshoch zurück. Immerhin startet der Nasdaq erneut stark und generierte bei einigen Schwergewichten neue Allzeithochs. Zu nennen sind hierbei die Apple, Microsoft oder auch eine Nvidia. Als es aber auch hier eine Korrektur gab, fiel der DAX erneut zurück und kam den Tagestief nah. Zum XETRA-Schluss wurde die 16.100 verteidigt und nur ein kleines Minus erzielt. Kurz darauf notierte der Index noch einmal per Indikation schwächer. Die Volatilität gig dabei insgesamt auf 112 Punkte zurück. Über dieses Level kann sich sicherlich kein Trader beklagen. Folgende Xetra-Rahmendaten sind aufgezeichnet worden: Eröffnung 16.188,54 Tageshoch 16.202,77 Tagestief 16.090,54 Vortageskurs 16.159,97 Schlusskurs 16.115,69 Bezieht man die Nachbörse mit ein, kann man von einem klaren Trendtag sprechen. Dieser war auch heute wieder eindeutig abwärts gerichtet und nun schon den dritten Tag in Folge. So verlief der Handel an der LS-X heute im Gesamtbild: In der Nachbörse stabilisierte sich der DAX bei 16.120 Punkten etwas und liegt damit knapp über dem XETRA-Schluss. Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien? Marktbericht am Abend zu DAX-Aktien Die Telekom-Branche stand heute im Fokus der Investoren. Der US-Finanzinvestor KKR will für elf Milliarden Euro das italienische Telekommunikationsunternehmen Telecom Italia kaufen und sorgte damit bei diesem Unternehmen für einen Kurssprung von 30 Prozent bzw. eine Prämie von 46 Prozent auf den Freitagsschluss. Das fachte auch die Deutsche Telekom an, die heute der Tagesgewinner war. Knapp dahinter rangierten die Automobilwerte BMW, Daimler und der Zulieferer Continental. Als Gewinner vom Freitag stand heute Zalando am Ende des DAX-Rankings. Die Meldung über neue Produkte aus dem Luxussegment kam nicht gut an. Mittels einer Kooperation soll die Zalando-Plattform für Avantgardedesigner geöffnet werden und eine neue Klientel ansprechen. Die Aktien verloren mehr als 5 Prozent und beendeten damit hart die Bewegung der Vorwoche, die im Hochpunkt 20 Prozent umfasst. Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages an der LS-X sehen Sie in dieser Übersicht: Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild? DAX-Tageschart korrigiert weiter Erneut kein neuer Rekord im Tagesverlauf zeigt an, dass die Korrektur noch nicht vorbei ist. Einen klaren Richtungswechsel sahen wir aber dennoch nicht, da der Markt nahe der Tagestiefs schloss. Diese Anzeichen müssen nun genauer beobachtet werden. Erneut kam es zu einem kurze nUnterschreiten der 16.100 im Tageschart. Hält das Niveau am Dienstag, könnte eine Art Zwischenboden dort etabliert werden. Sehen Sie hier das Chartbild, was durch die Erholung von rund 1.400 Punkten geprägt ist: Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit Daniel Saurenz auf diesem Kanal über das Marktgeschehen. Weitere Informationen von der LS-Exchange sind auf Facebook, Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden: von der LS-Exchange sind auf Facebook, Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden: Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH. Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.







