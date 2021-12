"Bei vielen Investoren wurden ganz offensichtlich Erinnerungen ausgelöst, an den Corona-Allescrash aus dem Frühjahr 2020. In derartigen Phasen wird die Rationalität über Bord geworfen und erst einmal alles verkauft", erklärt Krypto-Analyst Markus Miller, Gründer und Geschäftsführer von geopolitcal.biz.

Der "Black Friday" hat nicht nur viele Aktieninvestoren kalt erwischt. Auch Kryptowährungen gerieten unter die Räder. Bitcoin minus zehn Prozent, Ether minus zwölf Prozent, Binance Coin (BNB) in der Spitze sogar minus 14 Prozent.

Craig Erlam, leitender Marktanalyst beim Finanzdienstleister Oanda, schreibt dazu in seiner Einschätzung: "In Zeiten wie diesen bekommen wir ein echtes Gefühl dafür, was Anleger als echte, zuverlässige sichere Häfen betrachten." Der Ruf des Bitcoin als sicherer Hafen habe dadurch einen "tödlichen Schlag" erlitten. Es sei das Ende eines Mythos "das im Laufe der Jahre aufgetaucht ist, obwohl es keinerlei Beweise dafür gibt."

Auch Krypto-Experte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research hält den häufig beschworenen Vergleich des Bitcoins mit Gold für überholt. "Meiner Meinung nach halte ich es ohnehin für sehr gewagt den Bitcoin als sicheren Hafen in turbulenten Marktphasen anzusehen und damit den Vergleich zum Edelmetall Gold zu ziehen", so Emden gegenüber wallstreet:online. "Vielmehr wird der Bitcoin als sogenannter 'store of value' respektive Wertspeicher als ein langfristiges Investmentvehikel angesehen."

Dass viele Kryptowährungen bei Korrekturen an der Börse ebenfalls abstürzen, ist für Emden kein Zufall. "Da Kryptowährungen im Allgemeinen als hochriskante Anlageklasse fungieren, nehmen Anleger in unsicheren Zeiten Reißaus, ähnlich wie an den Aktienmärkten. Das Narrativ des 'sicheren Hafens' ist vielmehr ein Mythos."

Analyst Markus Miller betont, dass die jüngsten Krypto-Rücksetzer auch einen entscheidenden Vorteil haben könnten. "Die spekulativen und zittrigen Hände wurden wieder einmal aus den Märkten gespült, was positiv wirken wird", glaubt Miller. Viele der Panikverkäufe während des Corona-Crashs im März 2020 hätten sich später als "schwere Fehler" herausgestellt. An den positiven Aussichten für Bitcoin, Ethereum & Co. habe sich nichts verändert.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion

