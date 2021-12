Die sogenannten Totimpfstoffe, die aus Bestandteilen des echten Virus bestehen und nicht vermehrungsfähig sind, gibt es bereits seit dem vergangenen Jahrhundert. Gerade mRNA-Skeptiker könnten den Vakzinen aufgeschlossener gegenüberstehen. In China ist ein Covid19-Totimpfstoff des chinesischen Herstellers Sinovac beispielsweise bereits verimpft worden.

US-Hersteller Novavax könnte zumindest in der EU das Rennen machen: Die Europäische Arzneimittelmittelbehörde EMA hat bereits Mitte November mit der beschleunigten Prüfung begonnen und werde voraussichtlich in einigen Wochen eine Entscheidung bekanntgeben. Mit einer Zulassung könnte somit Ende dieses Jahres oder Anfang 2022 zu rechnen sein. Das Vakzin NVX-CoV2373 wurde auf Proteinbasis entwickelt und lieferte gute Daten in einer britischen Studie.